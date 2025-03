Blog do Fausto Macedo Notícias e artigos do mundo do Direito: a rotina da Polícia, Ministério Público e Tribunais Seguir

Opinião | O dilema do Carnaval: festa cultural ou salvo-conduto para a importunação sexual? O respeito à dignidade humana deve prevalecer em qualquer situação, inclusive durante a maior festa popular do país. Testemunhas têm o dever de intervir e denunciar, e as vítimas precisam se sentir acolhidas e encorajadas a buscar ajuda