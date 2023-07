O direito à morte digna e ao suicídio assistido

Alisson Santos. Foto: Divulgação

A Constituição Federal Brasileira de 1988 não faz uma menção específica ao termo suicídio assistido. No entanto, estabelece diversos princípios e direitos fundamentais que podem ser invocados em discussões relacionadas a esse tema.

A Constituição Brasileira assegura o direito à vida como fundamental, conforme explicita o artigo 5º. Esse princípio é entendido como uma proteção à vida em todas as suas fases, incluindo a interpretação da proibição do suicídio. Porém, a leitura constitucional tem suas variações no decorrer do tempo, princípios e ideologias políticas e religiosas, e não há um consenso absoluto sobre a questão no decorrer das décadas.

Além disso, a Constituição Federal Brasileira também reconhece a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito em seu artigo 1º, inciso III. Argumenta-se que o direito à dignidade pessoal pode ser utilizado para sustentar o direito ao suicídio assistido em situações de doenças terminais ou condições de sofrimento extremo e sem perspectiva de melhora.

Vale ressaltar que o suicídio é considerado um crime no Código Penal - CP aplicado ao dispositivo do artigo 122. No entanto, o CP também prevê que a conduta pode ser isenta de pena se a pessoa que cometeu o ato estava em grave sofrimento físico ou psíquico, decorrente de doença incurável, e caso tenha sido realizado com a ajuda de um médico de acordo com o artigo 121, parágrafo 1º.

Em questões de conceitos médicos e diferentes aplicações, temos a eutanásia, ortotanásia, distanásia e suicídio assistido.

A eutanásia consiste na atuação médica de antecipar, de forma intencional, a morte daqueles indivíduos que se encontram acometidos por doença incurável ou em estado de grave sofrimento, mediante pedido feito pelo próprio enfermo.

Continua após a publicidade

O termo ortotanásia, compreende a limitação, suspensão ou até mesmo a não iniciação do tratamento ou da complicação advinda de uma grave doença, para que a morte ocorra de forma natural e em seu devido estágio.

Distanásia, como sendo aquela que possui o propósito de prolongar a vida do paciente, mediante aplicação de inúmeros tratamentos mesmo que sejam inúteis e o prognóstico da doença permaneça o mesmo.

No suicídio assistido, o sujeito que pratica o ato com a finalidade de acelerar o falecimento é o próprio paciente. Nesse diapasão, tal ato não perpassa pela atuação de um médico. Este, porém, limita-se a somente observar, orientar ou auxiliar o paciente alcançar o objetivo desejado.

Fora do Brasil, esse assunto tem outras interpretações e resultados. Nos EUA, por exemplo, a Constituição Federal de 1787 também não aborda diretamente o termo suicídio assistido. A questão é geralmente tratada nas leis estaduais e não na Constituição Federal Americana.

A Décima Emenda da Constituição dos Estados Unidos reserva poderes não delegados explicitamente ao governo federal, aos Estados ou ao povo. Portanto, a regulamentação do suicídio assistido é uma questão que cabe principalmente aos Estados, e cada Estado tem autonomia para definir suas próprias leis a respeito - e alguns já o fizeram.

No mundo, alguns países legalizaram com restrições essa prática, sendo a Holanda o primeiro deles, em 2002, adotando regras como: a lei é restrita a cidadãos holandeses e implica o acordo de dois médicos e o pedido expresso, reiterado e convicto do paciente, que tem que estar consciente, sofrer de doença incurável em estado terminal e em sofrimento considerado insuportável e sem possibilidade de melhoria. Seguindo, outros países foram Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Canadá, Alemanha, Espanha, Austrália e a, mais recentemente, em 2022, a Colômbia.

Os tribunais também têm desempenhado um papel importante na discussão sobre o suicídio assistido, interpretando a constituição dos países e os direitos fundamentais à vida, liberdade e proteção igualitária. É importante ressaltar que as leis e interpretações jurídicas de cada país podem mudar ao longo do tempo, e a legislação sobre suicídio assistido pode variar de estado para estado. Portanto, é fundamental consultar a legislação constitucional e estadual específica e buscar orientação jurídica especializada para se aprofundar as disposições legais mais atualizadas sobre o suicídio assistido nos países.

Continua após a publicidade

No Brasil, há uma discussão em curso sobre a legalização e a regulamentação do suicídio assistido em casos específicos. Atualmente, a prática não é legalizada, mas há casos em que a justiça autoriza a interrupção de tratamentos médicos considerados fúteis ou desproporcionais, em consonância com o direito à dignidade e à autonomia do paciente.

A leitura das leis sobre suicídio assistido existentes no mundo mostram que este ainda é um tema tabu na maioria dos países. No Brasil, até mesmo pela influência histórica do cristianismo, não há ainda espaço para se avançar com legislações que regulamentem o ato de encerramento da vida humana.

Contudo, com o envelhecimento da população e o avanço das práticas médicas e da ciência, este é um debate que deverá ganhar força nas próximas décadas. Provavelmente, devemos ver avanços em leis sobre o assunto, mas de maneira gradual.

*Alisson Santos, advogado e cofundador da Forum Hub