Todavia, não é incomum, o líder político dispensar as considerações de sua assessoria qualificada e enveredar para caminhos incertos e desconhecidos, com prejuízo gigantesco à sociedade. É um risco enorme de nosso sistema eleitoral. Ainda acreditamos no Salvador da pátria, no indivíduo com superpoderes que pode solucionar todos os problemas da nação, mesmo que não tenha qualquer qualificação para isso. E não estou me referindo ao atual presidente, o qual se qualificou na escola da vida, e chegou a obter láurea de professor honoris causa em diversas universidades, numa demonstração de que a qualificação não é privilégio exclusivo das escolas e universidades; embora elas, em geral, consigam abreviar etapas e permitir que as pessoas atinjam patamares mais elevados do que conseguiriam individualmente. A história registra a existência de autodidatas espetaculares, mas não deixam de ser exceção à regra.

Personalizar as discussões a determinadas pessoas, nos impedem de estabelecer parâmetros que nos permitam evoluir. Estamos sempre mudando às regras para permitir que determinados líderes possam não as cumprir. Casuísmo em seguida de mais casuísmo (Reforma das Leis de improbidade e das estatais para ficar em apenas dois exemplos).

Não aprendemos a ter apreço pelo Direito enquanto fenômeno cultural, enquanto ciência que permite desenvolver formas mais evoluídas de convívio social. As pessoas costumam ver no direito apenas o aspecto do poder e do dinheiro. São essas as faces mais visíveis do fenômeno jurídico, o que, infelizmente, empobrece o debate, empobrece a sociedade, enquanto enriquece a alguns.

Quiçá, a evolução cultural do ser humano permita que as sociedades consigam valorizar o Direito como rumo a seguir, como um Norte seguro para a solução das disputas sociais; antes, porém, precisamos tornar nossos sistemas de contenção do poder mais eficientes, e separar o sistema de Justiça do sistema político.