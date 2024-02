É indispensável que as sociedades, as empresas e os legisladores trabalhem em conjunto para estabelecer um ambiente regulatório que promova a inovação responsável, permitindo e impulsionando a criatividade sem comprometer valores fundamentais. Somente através de uma abordagem equilibrada e colaborativa podemos navegar com sucesso pelas águas turbulentas da inovação, garantindo um futuro que seja tanto progressivo quanto ético.

O direito precisa, mais do que nunca, ser ferramenta que viabiliza, apresentando modelos hábeis de resolução de conflitos e novas visões que possibilitem o desenvolvimento tecnológico. Afinal, é a sociedade que cria as suas regras e o direito apenas regula. Independentemente da velocidade que essa evolução ocorra, as adaptações são necessárias e antevê-las é o nosso papel.