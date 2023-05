O equívoco da equiparação de concessionária de energia elétrica à recuperanda

Ana Carolina Monteiro, Marcelly Verdam Farias e Leonardo Mesquita Zampolli. Fotos: Divulgação

Recentemente, o deferimento do processamento da recuperação judicial requerido pela holding do Grupo de energia elétrica responsável pela prestação do serviço no Rio de janeiro, trouxe grande debate acerca da possibilidade de uma empresa concessionária energia elétrica, vedada legalmente de pedir recuperação judicial, obter as mesmas benesses concedidas à empresa recuperanda.

Isso se deu porque na decisão, proferida em 17/05/2023, o Juízo estendeu para as concessionárias de energia elétrica integrantes do Grupo o stay period concedido à holding, o que significa a suspensão de todas as ações, execuções e atos constritivos contra essas empresas, além da manutenção de todos os contratos necessários para o desenvolvimento da atividade sua econômica.

Até o ano de 2012, não havia grandes discussões acerca da matéria, já que a Lei nº 11.101/05 não trouxe qualquer vedação para que essas sociedades usufruíssem dos procedimentos de recuperação judicial e extrajudicial.

Entretanto, em agosto de 2012, meses após o deferimento do processamento da recuperação judicial da maior concessionária de energia elétrica do Pará, foi editada a Medida Provisória nº 577/12, convertida na Lei nº 12.767/12, que passou a prever expressamente em seu art. 18 que os regimes de recuperação judicial e extrajudicial não se aplicam às concessionárias de energia elétrica.

Referida vedação legislativa foi objeto de discussões assim que entrou em vigor, já que valendo-se da inovadora proibição, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tentou obstar o prosseguimento de procedimentos de recuperação judicial que já estavam em trâmite mesmo antes da edição da medida provisória.

Já naquela ocasião o pedido de não concessão da recuperação foi rechaçado, tendo sido declarado, através de controle difuso, a inconstitucionalidade do dispositivo que vedava a utilização da recuperação judicial e extrajudicial por concessionárias de energia elétrica.

Essa questão chegou a ser debatida em alguns outros casos e a discussão chegou para análise do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não se manifestou sobre a matéria.

No do Rio de Janeiro, os principais argumentos utilizados para extensão dos efeitos foram (i) como a holding é controladora das demais, as dívidas das concessionárias são também assumidas e garantidas por ela, de modo que a não extensão dos efeitos poderia ensejar em violação à isonomia entre os credores; (ii) as concessionárias teriam assumido o compromisso de cumprimento de todas as obrigações impostas pela ANEEL, o que afastaria qualquer prejuízo na prestação do serviço público; e (iii) a extensão do stay period para empresas controladas pela recuperanda já foi concedida em outros casos na própria comarca do Rio de Janeiro.

Entretanto, com o máximo respeito à decisão prolatada e aos seus argumentos, acreditamos que esse precedente poderá trazer grande insegurança jurídica para todo o sistema recuperacional, que além da manutenção da atividade empresarial como fonte produtora de riquezas e benefícios sociais, também tem o dever de assegurar estabilidade ao mercado de crédito.

Não é forçoso concluir, diante dos efeitos que decorrem da decisão prolatada, que na prática foi deferido o processamento de uma recuperação judicial "de direito" à uma empresa que preenche todos os requisitos para tanto, mas foi também deferido um processamento de recuperação judicial "de fato" para empresas que são legal e expressamente vedadas de requerer tal medida, no que foi uma verdadeira manobra solerte da recuperanda avalizada pelo judiciário.

Esse cenário traz uma insegurança sistêmica para os próprios credores da recuperanda "de fato", pois como ela não é uma recuperanda "de direito", não há qualquer previsão para participação desses credores no procedimento, seja requerendo a habilitação de seus créditos, na deliberação do plano de recuperação judicial a ser apresentado ou em manifestação sobre qualquer ponto de interesse, comum aos credores sujeitos à uma recuperação judicial.

Por outro lado, há também uma insegurança jurídica para todo o sistema recuperacional, que como um procedimento coletivo de negociação que flexibiliza direitos individuais em prol da coletividade, precisa ser dotado de regras bem definidas. Por exemplo, qual o impedimento para que, em um cenário fático parecido, seja deferida a extensão dos efeitos de uma recuperação judicial à uma instituição financeira, securitária ou cooperativa, cujo pedido de recuperação judicial é igualmente vedado, mas pela Lei nº 11.101/05?

Outro ponto que merece destaque é a respeito do caso concreto utilizado como fundamento na decisão. De fato, naquele caso houve a extensão dos efeitos da recuperação judicial à SPEs concessionárias de energia elétrica controlada pela holding recuperanda.

Entretanto, foi interposto recurso contra essa decisão e o Tribunal do Rio de Janeiro chegou a decidir, em análise de tutela de urgência, pela impossibilidade dessa extensão ou da inclusão das concessionárias no processo de recuperação judicial.

Ou seja, apesar de ter sido, sim, concedido um pedido similar, essa decisão foi reformada pela instância superior e não foi definitivamente julgado por razões alheias.

Não se nega que o deferimento do processamento de recuperação judicial demanda uma análise casuística e que o contexto fático possa trazer a necessidade de ponderação dos princípios norteadores do procedimento recuperacional e aqueles aplicáveis ao caso concreto. Entretanto, essa balança não pode pesar para o lado da insegurança jurídica, que possui efeitos catastróficos tanto para o caso concreto como para todo o sistema financeiro e recuperacional.

*Ana Carolina Monteiro, Marcelly Verdam Farias e Leonardo Mesquita Zampolli, advogados do Kincaid Mendes Vianna Advogados