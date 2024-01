O Estatuto do Paciente: uma urgência brasileira

A condição de paciente é comum a vida de todas as pessoas, independentemente de idade, raça, cor, credo ou condição social porque diretamente relacionada à preservação da espécie humana. Em qualquer estágio da vida uma pessoa pode estar na condição de paciente e uma legislação minudente é de capital importância não só para os pacientes, mas para os profissionais da saúde.

Historicamente, as demandas judiciais relacionadas às questões de saúde sempre foram numerosas, ganhando ano após ano, novos e crescentes índices de partícipes dessa relação de irresignados, ora com o tratamento realizado, ora com o resultado. Reconhecer a posição jurídica do paciente no cenário jurídico-normativo brasileiro e entabular seus direitos e obrigações são etapas iniciais no longo trajeto em prol dos pacientes, cuja importância se sobressai pelo seu caráter universal e difuso.

O sistema adotado em outros países pode servir de parâmetro à construção de direitos e obrigações dos pacientes brasileiros, já que a condição de paciente supera questões relacionadas à cultura e soberania estatal face sua amálgama à condição humana. Organismos Internacionais, a exemplo da Organização Mundial da Saúde-OMS- exercem papel de grande relevância na construção dos direitos do paciente, a exemplo da indelével experiência por que passou a humanidade com a pandemia de Covid 19 em todos os países do mundo. A dor, o sofrimento e todos os transtornos causados por uma doença são comuns ao humano, motivo pelo qual a regulação dos Direitos e Deveres do Paciente, em âmbito nacional, deve constituir prioridade de uma nação civilizada.

O quadro realístico é de grande preocupação porque a relação médico-paciente é sedimentada na confiança e nas decisões compartilhadas, ou ao menos no consentimento informado, para cada etapa do tratamento de saúde, que se relativiza pela ausência do Estatuto do Paciente. Conclui-se, portanto, que a ausência normativa- o Estatuto do Paciente- muito poderá contribuir para minimizar as deletérias consequências causadas por essa omissão legislativa.

Urge registrar que em passado não tão distante, a relação médico-paciente se identificava pela imposição de diagnóstico, prescrição e tratamento sem a participação ativa do paciente. Nessa fase, o paciente não era reconhecido como sujeito de direitos, conforme o modelo atual. Houve tempo, inclusive, em que poderia se vislumbrar na figura do paciente como verdadeiro objeto, fonte primária de pesquisas e descobertas, sob o comando de um austero e imponente profissional da saúde que, não raro, não divulgava o diagnóstico, e iniciava o tratamento de saúde, sem qualquer descrição do método, dos medicamentos ministrados, e seus respectivos efeitos deletérios.

Não só pelo reconhecimento expresso dos direitos da personalidade à pessoa humana por ocasião da promulgação do vigente Código Civil[1], mas por fatores culturais paralelos ao ordenamento jurídico, já na virada do milênio, no limiar do século XXI, a relação jurídico médico-paciente já não era considerada absolutamente verticalizada. Nascia o paciente como sujeito de direitos.

A centralidade do paciente se impõe não só para que o necessário rol de direitos expressos seja expresso em diploma legal, mas que também sejam observadas a necessária correspondência aos deveres que lhes serão exigidos nessa complexa relação de tratamento da saúde humana e reconhecida sua vulnerabilidade.

Apesar da profusão de direitos e deveres apresentados por Clínicas e Hospitais, as celeumas jurídicas contra profissionais da saúde se multiplicam tanto quanto a diversidade de julgados, contribuindo sensivelmente para a instabilidade social e jurídica entre pacientes e profissionais da saúde. A qualidade de sujeito de direitos do paciente legalmente reconhecida outorgará aos pacientes legitimidade para reivindicar direitos, como também legitimidade para que sejam exigidos deveres inerentes à sua condição, face à comutatividade dessa relação de prestação de serviço qualificada em atenção à magnitude dos bens vida e saúde humanas.

*Maria Fernanda Dias Mergulhão, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Promotora de Justiça no MPRJ. Pós-doutora em Direito. Mestre em Sociologia Política. Professora universitária

