O exato momento da exigibilidade do Aviso de Miranda

Alexandre Langaro Foto: Arquivo pessoal

1. Diversas pessoas, estudantes e especialmente colegas que atuam no campo criminal, questionam qual o momento preciso a partir do qual o agente estatal, autoridade ou não, tem de advertir o cidadão — sob pena de nulidade absoluta, por ilicitude cabal, chapada e incontornável, da prova penal daí decorrente —, de que lhe assiste o direito de permanecer calado.

1.1. Miranda Warning, ou Aviso de Miranda, sinteticamente, é um dos precedentes mais conhecidos nos Estados Unidos da América. Trata-se do caso Ernesto Arturo Miranda versus Arizona, julgado no dia 13 de junho de 1966. A Suprema Corte Americana assentou, com base nas Emendas V e VI da Constituição dos Estados Unidos da América, que os agentes estatais tem o dever, incontornável, de advertir o suspeito detido pelo Estado de que lhe assiste o direito de permanecer calado, sob pena de nulidade absoluta da prova pena daí decorrente. De 2007/2017 o precedente foi citado mais de 22800 vezes, conforme informado pela ‘New York Criminal Law Newsletter’, ‘50 Years of Miranda and Beyond’ [Winter 2017, Vol. 15, Nº 1].

2. O inciso LXIII do art. 5º da Constituição federal [1] estabelece que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

3. O sistema do ordenamento jurídico, bem sabe, é uma ordem e não um caos.

4. Daí a necessidade de esse sistema ser interpretado sistematicamente, considerado, ainda, no ponto, o Direito Internacional dos Direitos Humanos [2].

5. Isso para potencializar a maior eficácia e máxima efetividade dos direitos individuais. [3]

6. Vale relembrar que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata — § 1º do art. 5º, Constituição federal. [4]

7. A isso se soma, ademais, que os direitos fundamentais concretizam, no mundo da vida, os postulados da cidadania e da dignidade da pessoa humana, fundamentos do Estado Democrático de Direito [5].

8. Disso tudo decorre que o momento preciso da exigibilidade, por parte do servidor público, policial ou não, de advertir ao cidadão de que lhe assiste o direito de permanecer calado, é, decerto, no exatíssimo instante em que a pessoa passou a ser considerada, pelo agente ou pela autoridade do Estado, como ‘suspeita’ de ter cometido uma infração penal.

9. Muitíssimo antes, portanto, de ser detida, retida ou presa.

10. Isso porque, tal e como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o Estado — que não tem o direito de tratar suspeitos, indiciados ou réus, como se culpados fossem, antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória (RTJ 176/805-806) — também não pode constrangê-los a produzir provas contra si próprios (RTJ 141/512), em face da cláusula que lhes garante, constitucionalmente, a prerrogativa contra a autoincriminação [6].

11. Assim, por exemplo, o Código de Processo Penal, art. 244, diz que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

12. Aí já existe, clara e limpidamente, o status de ‘suspeito’, a reclamar, necessariamente, por parte da autoridade ou do agente estatal, o dever de, nessa altura, obrigatoriamente, advertir ao ‘suspeito’, titular de prerrogativas de ordem jurídicas insuprimíveis — que sequer podem ser objeto de deliberação via proposta de emenda constitucional (art. 60, § 4º, IV ([7]) —, de que lhe assiste o direito de permanecer calado, sendo-lhe assegurada, por certo e ademais, a assistência da família e de advogado.

13. Exemplificando: — um cidadão, parado com o seu veículo, na rua, por causa do sinal vermelho, vê uma viatura policial chegar ao seu lado; ao vê-la, arranca abruptamente com o seu veículo, avançando o sinal vermelho, violando, assim, o art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro [8].

14. Mais adiante, o motorista que avançou o sinal vermelho do semáforo, arremessa o celular e outras coisas numa lixeira [9].

15. A partir desses fatos, o cidadão já pode ser considerado suspeito [10].

16. Suspeito, diga-se, presumidamente inocente — art. 5º, LVII, Constituição federal [11].

17. Dado que — vale relembrar — ninguém, absolutamente ninguém!, será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

18. Existem elementos, indícios — ou prova indireta, se se preferir — concretos, claros e objetivos, fundados em base empírica idônea, a revelar que há, sim, na hipótese exemplificada, fundada suspeita — e não suspeita fundada, que é outra coisa [12] — a que se refere o art. 244, CPP [13].

19. Por conseguinte, a primeira atitude que o agente estatal — que sempre poderá ser gravado por qualquer pessoa [14] — tem tomar, ao abordar o cidadão, é adverti-lo, formal e documentalmente, preferencialmente via registro digital, de áudio e vídeo, por exemplo, dentre outros meios, aí incluindo, certamente, o analógico, do direito que lhe assiste de permanecer calado.

20. O descumprimento dessa inexorável, necessária e relevantíssima advertência, por parte dos servidores públicos [15], é conducente à ilicitude [16] da prova penal daí decorrente, art. 5º, LVI, Constituição federal [17], e, mais do que isso, de todos os atos e procedimentos investigativos que se lhe seguirem, com as consequências próprias.

21. Nesse sentido, o art. 157, caput e § 1º do Código de Processo Penal:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

22. Sem prejuízo, é claro, da apuração das responsabilidades penal — inclusive por eventual crime abuso de autoridade [18] — e disciplinar do servidor público e civil do Estado.

23. Mostra-se forçoso e pertinente concluir que, no Estado Democrático de Direito [19] , art. 1º, caput, Constituição federal [20], a legitimidade — e utilizo aqui a palavra legitimidade como sinônimo de autoridade natural, respaldada moral, ética e juridicamente, por atos e comportamentos levados a cabo de acordo com a boa-fé [21] — da atividade policial pressupõe a irrestrita e a rigorosíssima observância do ordenamento jurídico [22].

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil — Seção São Paulo e do jornal O Estado de S. Paulo — Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional do Rio Grande do Sul; science popularizer; digital influencer

Notas

[1] [Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado].

[2] [Constituição federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte].

[3] [Constituição federal

[Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I – a cidadania

III – a dignidade da pessoa humana].

[4] [Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata].

[5] [Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I – a cidadania

III – a dignidade da pessoa humana].

[6] [HC 99289].

[7] [Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

IV – os direitos e garantias individuais].

[8] [Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código:

Infração – gravíssima;

Penalidade – multa]

[9] [CPP

Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias].

[10] [Alexandre Langaro, Presunção de inocência como regra de tratamento, Blog do Fausto Macedo, (https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/presuncao-de-inocencia-como-regra-de-tratamento/)].

[11] [Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória].

[STF

Onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, muito menos para adotar óptica que acabe por prejudicar aquele a quem o preceito visa a proteger (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 547900)].

[12] [Alexandre Langaro, Presunção de inocência como regra de tratamento, Blog do Fausto Macedo, (https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/presuncao-de-inocencia-como-regra-de-tratamento/)].

[13] [Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar].

[14] [Alexandre Langaro, A busca pessoal e veicular, Blog do Fausto Macedo, (https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/a-busca-pessoal-e-veicular/)].

[15] [Constituição federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

[16] [Sem embargo dessa linha de entendimento, a complexidade da teoria das nulidades no processo em geral e, em particular, no processo penal, relativamente à qual não há consenso na doutrina e na jurisprudência, compreendo que, na hipótese de afronta a princípios de extração constitucional, a nulidade é absoluta, o que significa dizer que não há preclusão, o vício pode ser suscitado de ofício e, embora não prescinda da ocorrência de prejuízo para sua decretação, o prejuízo é presumido. A presunção não é juris et de jure, e sim juris tantum, produzindo a inversão do encargo probatório (HC 187035)].

[17] [Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos].

[18] [Lei 13.896/2019

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

§ 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

CAPÍTULO II

DOS SUJEITOS DO CRIME.

Art. 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a:

I – servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;

II – membros do Poder Legislativo;

III – membros do Poder Executivo;

IV – membros do Poder Judiciário;

V – membros do Ministério Público;

VI – membros dos tribunais ou conselhos de contas.

Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo.

Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido].

[19] [STF

Paga-se um preço por se viver em uma democracia e ele não é exorbitante, mas módico, encontrando-se ao alcance de todos os homens de boa vontade. Implica apenas o respeito irrestrito ao arcabouço normativo (STF, Pet 3.388, https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=603021&pgI=341&pgF=345)].

Tudo isso é inaceitável, porque o respeito indeclinável à Constituição e às leis da República representa limite inultrapassável a que se devem submeter os agentes do Estado, qualquer que seja o estamento a que pertençam, eis que, no contexto do constitucionalismo democrático e republicano, ninguém — absolutamente ninguém — está acima da autoridade da Lei Fundamental do Estado (Pet 8892)].

[20] [Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (…)].

[21] [CPP

Art 3ºA lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito].

[CPC

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé].

[22] [O Estado — que não tem o direito de tratar suspeitos, indiciados ou réus, como se culpados fossem, antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória (RTJ 176/805-806) — também não pode constrangê-los a produzir provas contra si próprios (RTJ 141/512), em face da cláusula que lhes garante, constitucionalmente, a prerrogativa contra a autoincriminação. Aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado tem, dentre outras prerrogativas básicas, (a) o direito de permanecer em silêncio, (b) o direito de não ser compelido a produzir elementos de incriminação contra si próprio nem de ser constrangido a apresentar provas que lhe comprometam a defesa e (c) o direito de se recusar a participar, ativa ou passivamente, de procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera jurídica, tais como a reprodução simulada (reconstituição) do evento delituoso e o fornecimento de padrões gráficos ou de padrões vocais para efeito de perícia criminal (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Precedentes. (HC 99289)].

[O indiciado é sujeito de direitos e dispõe, nessa condição, de garantias legais e constitucionais, cujo desrespeito, pelas autoridades do Estado (trata-se de agentes policiais ou de representantes do Ministério Público, além de eventualmente induzir-lhes a responsabilidade penal por abuso de poder, revela-se apto a gerar a absoluta desvalia das provas ilicitamente obtidas no curso da investigação penal (HC 90099)].