O falso antagonismo no debate sobre regulação das plataformas de internet

André Giacchetta. Foto: Divulgação

Vivemos um momento relevante na sociedade brasileira na discussão sobre a necessidade de regulação das plataformas de internet, em decorrência da sua alegada desatualização e como suposta causadora dos males atuais que afligem as relações oriundas do mundo virtual.

Ao mesmo tempo, tem-se proposto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei nº. 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet"), que estabeleceu o regime de responsabilidade civil das plataformas pelo conteúdo gerado pelos seus usuários como a bala de prata para a solução de todas as mazelas recentemente vividas por nós enquanto sociedade brasileira, e o estabelecimento de um novo regime conforme a interpretação desse dispositivo de acordo com a Constituição Federal de 1988, culminando com a responsabilização solidária das plataformas com os autores de condutas ilícitas.

Como argumentei na época da realização das audiências públicas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em preparação ao julgamento agendado para o próximo dia 17/5, sobre a constitucionalidade do Marco Civil da Internet, o contexto atual está absurdamente impregnado de uma polarização política sobre o tema, deixando órfãos todos os debates técnicos que poderiam ser desenvolvidos com transparência, civilidade e honestidade intelectual.

Tornou-se lugar comum qualificar os atos e condutas que desagradam aos interesses de um dos polos políticos como antidemocráticos, atentatórios à dignidade da pessoa humana, violentos e discriminatórios, para que se possam extrair duas consequências desejadas: a repulsa social e o clamor pela alteração das regras do jogo.

É nesse ponto que se tenta criar um falso antagonismo entre a possibilidade ou necessidade de modernização e aprimoramento das regras para a regulação de determinados aspectos das relações originadas pelas plataformas de internet e a desconstrução do Marco Civil da Internet e a declaração de inconstitucionalidade do seu artigo 19 ou, minimamente, uma interpretação constitucional que se oriente pela responsabilidade das plataformas em muitas outras hipóteses excepcionais não previstas em lei.

Explico. Desde a promulgação do Marco Civil da internet, em 2014, é seguro afirmar que as plataformas vêm agindo de maneira colaborativa, seja no cumprimento de ordens judiciais, que obedecem aos requisitos legais, seja de maneira ativa, com a criação e aprimoramento de regras contratuais, políticas, adoção de mecanismos e ferramentas para tornar e manter o ambiente saudável, mitigando a disseminação de conteúdos violentos, discriminatórios e que possam caracterizar violação aos direitos fundamentais

Essa estabilidade somente foi alcançada em razão da adoção da regra prevista no artigo 19 do MCI, de responsabilização das plataformas, naqueles casos em que o conteúdo já não tenha sido objeto de ação proativa, de acordo com as suas políticas, somente após a devida valoração judicial da conduta do usuário.

Importante, nesse passo, dizer claramente: o artigo 19 do Marco Civil da Internet previu apenas a hipótese de responsabilidade das plataformas por atos de terceiros (conteúdo gerado por seus usuários), permanecendo vigentes as demais hipóteses de responsabilidade contratual e extracontratual por atos próprios, com a aplicação das regras previstas no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor, a depender da natureza da relação jurídica sob análise.

Em outras palavras, a sistemática adotada pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet não proibiu a atuação proativa das plataformas, com a remoção de conteúdos, páginas, contas e perfis, independentemente de ordem judicial, uma vez violadas as regras contratuais (e assim o é até hoje), como também não afastou a possibilidade de apuração de seus atos e condutas próprios, contrariamente ao que se tem propagado como um "faroeste digital".

A estruturação do Marco Civil da Internet previu também exceções à regra geral, cujas condutas podem ser objetivamente aferíveis pelas plataformas, de maneira que se estabelecera a sua responsabilização subsidiária no caso de não atendimento de notificação extrajudicial da parte lesada, desde que atendidos os requisitos legais para tanto

Indo além, a interpretação sistemática do Marco Civil da Internet encontra-se em conformidade com a Constituição Federal, pois previu um sistema equilibrado de direitos e garantias constitucionais, criou exceções cujas condutas podem ser objetivamente verificáveis e sujeitas à responsabilização subsidiária, e não afastou eventual apuração de responsabilidade das plataformas por atos e condutas próprias, a depender da natureza da relação jurídica subjacente.

E essa construção do racional do Marco Civil da Internet também se deu em momento de grande pressão política nacional e internacional em decorrência do episódio em 2013, que revelaria a alegada espionagem de líderes internacionais e que, no Brasil, resultou no Projeto de Lei de iniciativa do executivo, com a catalização do processo legislativo

Mas, mesmo assim, diante de um cenário desafiador, foi possível o amadurecimento das regras, direitos e deveres previstos no Marco Civil da Internet e que refletiram princípios muito valiosos, e reconhecidos internacionalmente, na busca pelo equilíbrio. Em especial da liberdade de expressão, de manifestação e também de crítica frente às garantias individuais.

Não há dúvida de que toda regra é passível de evolução, tanto na sua concepção, quanto na sua interpretação, não podendo, entretanto, se sujeitar à sua desestruturação sistemática, com se tem proposto para o artigo 19 do MCI, que deve ser declarado como constitucional por esse STF.

A evolução e o aprimoramento do conjunto de regras que regem as relações entre as plataformas, os seus usuários e a sociedade em geral devem se submeter ao amplo debate legislativo, democrático e participativo da sociedade, especialmente no contexto do PL 2630/2020, para novamente refletir os valores socioeconômico-político e cultural do momento da sua concepção.

Voltando ao julgamento pautado para esta semana no Supremo Tribunal Federal: mesmo que se possa adotar - como alguns tem sugerido - a técnica da interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet conforme a Constituição Federal de 1988, o resultado deve ser o reconhecimento de que o microssistema de responsabilidade civil criado pelo Marco Civil da Internet - que prevê a hipótese de ato de terceiro (conteúdo gerado pelos usuários) - é harmônico com a sistemática de responsabilidade por atos e condutas próprios das plataformas (contratual e extracontratual), com a aplicação do diploma legal adequado à natureza da relação jurídica subjacente (Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor).

O que não se deve, de outro modo, é buscar a alteração estrutural do sistema de responsabilidade do Marco Civil da Internet, para se amoldar especificamente a fatos e condutas graves dos dias atuais, pois, como visto, já presente a harmonia da sua interpretação teleológica e das demais regras de responsabilidade civil. Eventuais novas exceções à regra do artigo 19, para responsabilização das plataformas de maneira subsidiária, devem ser propostas e debatidas pelo Congresso Nacional, mantidas a natureza de serem específicas e limitadas e cuja ilicitude seja objetivamente apurável pelas plataformas, resistindo-se à tentação de se incluir hipóteses gerais, abrangentes de natureza subjetiva quanto à ilegalidade da conduta.

Não é preciso desconstruir o legado do artigo 19 do Marco Civil da Internet para buscarmos, por meio de um processo de colaboração, democrático, participativo e diria até mesmo solidário - afinal de contas todos nós cidadãos somos ou seremos afetados pelas regras do jogo - a modernização e a evolução dos direitos e deveres das plataformas de internet, dos usuários e do Estado na vida tão concreta, quanto virtual.

Não há antagonismo! Há harmonia: do artigo 19 do Marco Civil da Internet com a Constituição Federal e da declaração de sua constitucionalidade e o reconhecimento de que podemos - e devemos - olhar as relações virtuais por sempre novas e contemporâneas lentes, com a evolução legislativa necessária.

*André Giacchetta, sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados