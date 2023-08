O feminicídio de cada mulher é a morte de todas nós um pouco

Cândida Cristina Coelho Ferreira Magalhães. Foto: Arquivo pessoal

Há muitos anos a memória das mulheres mortas em razão de feminicídio ocupou o banco dos réus, deixando as mesmas subjugadas e culpabilizadas em detrimento da "da honra ofendida" do feminicida.

Entretanto, no dia 1.º de agosto, em decisão unânime e histórica, o STF entendeu que o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio e violência contra as mulheres abala gravemente princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Vale transcrever fragmentos memoráveis das nobres ministras, como Cármen Lúcia. "A sociedade ainda hoje é machista, sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser donas de suas vidas."

Outrossim, o voto da presidente do STF, Rosa Weber, declara mormente o rompimento com o passado de violações contra as mulheres aludindo com maestria: "Não há espaço para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso em defesa da ideologia patriarcal fundada no pressuposto da superioridade masculina pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres".

Importante destacar que a mencionada tese ganhou réplicas ao longo dos anos dentro dos tribunais e inúmeras defesas inspiradas em casos emblemáticos, como o assassinato de Angela Diniz, em 1976, quando foi vítima de feminicídio aos 32 anos, crime cometido pelo namorado Doca Street. Ressalta-se que no primeiro julgamento, Doca foi condenado a apenas 2 anos de prisão sob a alegação de "legítima defesa da honra". Mas, graças a um forte movimento feminista, na época, que lançou o slogan "quem ama não mata", em defesa e memória de Angela, ganhou notoriedade e reflexão. E, após muita pressão e apelo popular, Doca foi condenado a 15 anos em um segundo julgamento. Mas a insistência em manter teses dessa natureza em sede de defesa é o mesmo que violentar e revitimizar as mulheres no ciclo de violações de direitos, colocando a memória das mulheres no banco dos réus.

Importante conceituar o feminicídio como o ápice da violência contra as mulheres, pois é o homicídio atrelado às condições de gênero, dominação e violações. Sem dúvida, esse crime é a expressão mais nua do término da violência doméstica, e nunca crime passional.

Indubitavelmente, a singularidade do feminicídio traz uma assinatura própria na cena do crime e com digitais de crueldade inconfundíveis, os quais não podem ser intitulados como crimes passionais. Pois os crimes passionais são cometidos por violenta emoção direta, ou seja, logo depois de injusta provocação da vítima, o que se difere completamente dos crimes de feminicídio.

Ressalta-se ainda que a Lei de Feminicídio é muito recente no nosso ordenamento jurídico, e ainda buscamos pela sua aplicação plena nos casos que se enquadram nesse delito penal, e, sobretudo descartar a violenta emoção para desqualificar o crime.

Vale mencionar que foi sancionada no Brasil, em março de 2015, a Lei de Feminicídio, implementada no Código Penal Brasileiro, inciso VI, parágrafo segundo do artigo 121, que qualifica o homicídio contra a mulher em razão de sexo feminino, da violência doméstica e familiar; menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A pena prevista é de reclusão de 12 anos a 30 anos, não sendo admitidos os institutos da anistia, graça ou indulto, muito menos a aplicação de fiança, pois se trata de um crime hediondo.

Com isso, apesar do advento da Lei 11.104/15, qualificando o homicídio e aumentando a pena do criminoso, a mesma não foi capaz de diminuir ou até mesmo erradicar esse tipo de violência no Brasil. Assustadoramente, o nosso país ocupa o 5.º lugar em mortes de mulheres no ranking de 84 países.

O mutismo da vítima grita por socorro, mas os ouvidos surdos são inacessíveis. Perceber uma mulher em situação de violência requer o silêncio da alma diante dos barulhos do machismo e das omissões, pois o feminicídio quase sempre é um crime anunciado, pois o agressor ameaça e até mesmo agride as mulheres várias vezes antes de cometer o delito.

Assim, violência de gênero muitas vezes acontece de forma velada e não denunciada, o ciclo das violações se nutre pelo silêncio e pelas negligências alheias. Sob esse viés, um dia a violência cessa e o ciclo se quebra, e uma mulher é morta ou liberta.

Portanto, o feminicídio de cada mulher é a morte de todas nós um pouco! Não estamos diante de crimes passionais noticiados todos os dias, nem morremos por amor, culpa ou ciúmes, mas sim pelo crime bárbaro, cruel e hediondo chamado feminicidio.

*Cândida Cristina Coelho Ferreira Magalhães, advogada, palestrante e consultora jurídica