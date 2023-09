O fim do rotativo do cartão de crédito e o direito do consumidor

Raphael Sodré Cittadino Foto: Divulgação

A recente declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o fim do rotativo do cartão de crédito tem gerado discussões acerca dos benefícios e implicações dessa medida. O rotativo é uma linha de crédito pré-aprovada que é acionada quando o consumidor não paga o valor integral da fatura do cartão na data de vencimento. Desde abril de 2017, as instituições financeiras são obrigadas a limitar o tempo do cliente no rotativo pelo período de 30 dias, após esse prazo a dívida migra para um crédito parcelado, que tem juros mais baixos.

O assunto também está no Legislativo. A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 4 de setembro, requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2685/22, do deputado Elmar Nascimento (União-BA), que remete ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a fixação de limites para os juros do cartão de crédito. Com o regime de urgência, a proposta poderá ser votada nas próximas sessões do Plenário, sem precisar passar pelas comissões.

No sistema atual, aqueles que efetuam o pagamento pontual da fatura do cartão de crédito estão protegidos. Contudo, diante de acontecimentos imprevisíveis, um cidadão pode se encontrar incapacitado de arcar o valor total da fatura e assim fica sujeito a encargos de juros excessivos. Em um cenário financeiro dinâmico e muitas vezes volátil, é imperativo reconhecer que as implicações decorrentes das dificuldades financeiras podem afetar até mesmo os mais diligentes em suas obrigações de pagamento.

Segundo dados do Banco Central divulgados no dia 28 de agosto de 2023, a taxa média de juros cobrada pelos bancos de pessoas físicas no rotativo de crédito subiu em julho para 445,7%. Em junho de 2022, os brasileiros tinham dívidas no rotativo do cartão que somavam R$ 38,48 bilhões, um ano depois esse número saltou para R$ 77,46 bilhões. Nessa crescente também se encontra o percentual de inadimplência que, nos últimos dois anos, foi de 27,65% para 49,05%. É nesse contexto que o presidente do Banco Central estuda a extinção do crédito rotativo como uma forma de combater a inadimplência nos cartões de crédito.

Em audiência pública no Senado Federal, Campos Neto explicou que a ideia inicial estuda encaminhar os devedores em atraso direto para o parcelamento da dívida, que teria taxas de juros em torno de 9% ao mês, atualmente os juros mensais têm uma média de 15%. Nas palavras de Campos Neto: “Criar algum tipo de tarifa para desincentivar esse parcelamento tão longo não é proibir, mas fazer com que [os consumidores] fiquem mais disciplinados para não afetar o consumo”. No mesmo sentido, o Ministro da Economia, Fernando Haddad, pondera que “Todo mundo compra com o cartão, então não queremos prejudicar as vendas. Mas não podemos penalizar nessa proporção quem, porventura, por uma circunstância qualquer num determinado mês, não conseguiu ali honrar um compromisso.”

Por outro lado, há quem já condene essa proposta. Em um artigo publicado na imprensa, a respeitada professora Leonor Cordovil defende que a proposta do fim do rotativo do cartão de crédito incorreria no erro das soluções combinadas, que seria “uma saída simples” e comprometeria a livre concorrência. Argumenta ainda que a concorrência entre os emissores de cartões de crédito para atrair clientes e mantê-los satisfeitos promove a inovação e que a união de esforços não é necessariamente a resolução mais eficiente de um problema.

Importa ressaltar que o rotativo pode levar a situações de endividamento excessivo e a falta de conscientização financeira por parte dos consumidores. Nesse contexto, com todo respeito a opinião mencionada, não enxergo qualquer empecilho à livre concorrência numa modelagem regulatória isonômica que acabe com abusos praticados contra o consumidor. Ao contrário, sem a dependência das altas taxas de juros do rotativo, as instituições financeiras seriam incentivadas a desenvolver produtos e serviços mais atrativos para os consumidores, o que poderia resultar em opções de pagamento mais flexíveis, taxas de juros competitivas e soluções de crédito mais personalizadas.

As instituições financeiras e os emissores de cartões poderiam competir oferecendo diferentes tipos de parcelamento que atendam às necessidades variadas dos clientes, possibilitando que os consumidores escolham as opções que se alinhem melhor com sua capacidade financeira. Ao eliminar um sistema em que os consumidores podem acumular dívidas sem plena compreensão das consequências, a regulamentação do fim do rotativo pode aumentar a transparência e a equidade entre os participantes do mercado, o que promove uma concorrência mais saudável e informada.

O sistema vigente do rotativo do cartão de crédito é um modelo pernicioso que transforma o consumidor numa presa para um aumento exorbitante de juros aplicados em razão de atraso, mesmo que de poucos dias, em um compromisso financeiro. Num país que se destaca pelo seu Código de Defesa do Consumidor e por abrigar um dos maiores sistemas judiciais antitrustes do mundo, não pode manter como aceitável um modelo de consumo que favorece a prática de cobranças exorbitantes de juros sem um fundamento plausível. A abolição do sistema de rotativo, portanto, reafirma o compromisso do Brasil em salvaguardar o consumidor de práticas financeiras predatórias. A atenção deve ser centrada na promoção do bem-estar coletivo, assegurando que as regulamentações vigentes atuem de maneira eficaz para resguardar os consumidores e preservar a concorrência equitativa.

*Raphael Sodré Cittadino, advogado, sócio da Cittadino, Campos e Antonioli Advogados Associados. Fundador e presidente do Instituto de Estudos Legislativos e Políticas Públicas (Ielp) e professor da graduação em Direito do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)

