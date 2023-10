O futuro da aposentadoria dos professores: tudo que você precisa saber

Sarita Lopes Foto: Arquivo pessoal

Os professores desempenham um papel crucial em nossa sociedade, moldando o futuro das gerações. É justo que exista um sistema de aposentadoria que reconheça suas contribuições únicas. No entanto, as regras passaram por mudanças substanciais após a promulgação da Reforma da Previdência em 2019.

Antes da Reforma da Previdência de 2019, os professores que lecionavam para a educação infantil, fundamental e médio desfrutavam de regras especiais para aposentadoria, além disso, diretores, coordenadores e orientadores pedagógicos também podiam se beneficiar destas regras. Eles podiam se aposentar sem a necessidade de cumprir uma idade mínima, contanto que tivessem um tempo mínimo de contribuição. Esse tempo mínimo era de 25 anos de efetivo exercício na educação para as mulheres e 30 anos de tempo de contribuição para os homens.

No entanto, com a Reforma da Previdência, as regras mudaram. Agora, os professores que começaram a fazer contribuições a partir de 13/11/2019 também precisam atender a uma idade mínima para se aposentar. As mulheres precisam ter no mínimo 57 anos, enquanto os homens precisam ter 60 anos. O tempo mínimo de contribuição permanece em 25 anos.

Mas e quanto aos professores que já estavam contribuindo para a previdência antes da reforma? Foram criadas as chamadas “Regras de Transição” para esses profissionais, oferecendo três modalidades diferentes.

A primeira delas é a “Regra de Transição por Pontos”. Nessa modalidade, em 2023, uma professora pode se aposentar com 85 pontos, somando idade e tempo de contribuição, desde que tenha pelo menos 25 anos de contribuição. Os homens precisam obter 95 pontos, somando idade e tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Importante notar que essas pontuações serão ajustadas até 2028 para os homens e até 2030 para as mulheres.

Outra opção é a “Regra de Transição do Pedágio de 100%”. Em 2023, a idade mínima para as mulheres é de 52 anos, com 25 anos de contribuição, além de pagar um pedágio de 100% sobre o tempo que faltava para completar 25 anos de contribuição em 13/11/2019. Para os homens, a regra de transição estabelece a idade mínima de 55 anos e 30 anos de tempo de contribuição, além do requisito adicional do pedágio de 100%.

Por fim, temos a “Regra de Transição da Idade Mínima Progressiva”. Em 2023, as mulheres precisam ter a idade mínima de 53 anos, com 25 anos de contribuição, mas essa idade mínima será progressivamente elevada em 6 meses a cada ano até 2031, quando chegará a 57 anos. No caso dos homens professores, em 2023 é necessário ter pelo menos 58 anos de idade e 30 anos de contribuição, com a idade mínima aumentando a cada 6 meses até 2027, quando chegará a 60 anos.

Para concluir, é essencial que os professores compreendam essas modalidades e escolham a que melhor se adapte às suas circunstâncias, assegurando uma transição suave para as novas regras de aposentadoria. No entanto, é fundamental que todos os professores façam um planejamento previdenciário, que envolva o cálculo minucioso de todas as regras de aposentadoria, podendo identificar valores de aposentadoria de cada regra para garantir uma aposentadoria tranquila e segura, assegurando que o reconhecimento ao valioso trabalho que realizam na formação de futuras gerações se traduza em uma aposentadoria digna.

*Sarita Lopes, advogada de direito Previdenciário