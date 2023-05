O impacto da Lei Anticorrupção Empresarial sobre o mercado de equipamentos e dispositivos médicos no Brasil

Marcelo Zenkner. Foto: Divulgação

Prestes a completar dez anos, a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, foi responsável por profundas modificações no ambiente negocial brasileiro. Talvez por ter entrado em vigor durante a Operação Lava Jato, ficou conhecida como "Lei Anticorrupção Empresarial", já que trazia na sua estruturação não apenas a previsão de pesadas sanções para a hipótese de consumação dos atos lesivos nela previstos - inclusive conduta análoga àquela estabelecida para o crime de corrupção ativa -, mas também as diretrizes básicas para implementação dos denominados "programas de compliance", os quais poderiam prevenir a ocorrência de ilicitudes e mitigar os efeitos da responsabilização objetiva consagrada nessa Lei.

Acontece que o propósito preconizado para essa importante Lei vai muito além daquele meramente relacionado a políticas anticorrupção. Seu objetivo central não é simplesmente evitar que aquilo que é errado aconteça, mas fomentar boas práticas corporativas e valorizar as empresas que agem corretamente. Sempre defendi que muito mais adequado seria tratá-la como Lei de Integridade das Pessoas Jurídicas, nomenclatura adequada para transmitir a verdadeira mensagem que nela vem consignada.

As ações das empresas têm impactos significativos na vida de qualquer pessoa, não apenas pelos produtos e serviços que oferecem ou empregos e oportunidades que criam, mas também pelas condições de trabalho, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente, etc. Diante dos grandes desafios sociais e climáticos que precisam ser enfrentados, as empresas não podem mais permanecer na condição de meras espectadoras.

Nessa linha, Paul Polman fala em empresa de impacto positivo, que seria "[...] aquela que melhora o bem-estar de todas as pessoas sobre as quais tem impacto e em todas as escalas: todo produto, toda operação, toda região e todo país; e de todas as partes interessadas, inclusive funcionários, fornecedores, comunidades, consumidores e até mesmo as futuras gerações e o próprio planeta". Polman afirma que, a partir dos produtos, dos serviços e das iniciativas com propósito de uma empresa de impacto positivo, os consumidores e as comunidades estarão em melhores condições do que estavam antes.

Na 28ª Hospitalar, discutiremos o impacto da Lei Anticorrupção no segmento voltado ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de dispositivos médicos para o diagnóstico, tratamento, monitoramento e reabilitação de pacientes. Ele congrega empresas de portes diversos, movimenta o equivalente a 0,6 do PIB e gera 200 mil empregos diretos e qualificados no Brasil. Por abranger produtos para auxiliar os profissionais de saúde, desempenha papel essencial na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças e fornecer cuidados médicos de alta qualidade e precisão.

Além disso, têm o compromisso de contribuir para a ampliação do acesso da população às tecnologias avançadas para a saúde, visando à qualidade de vida e à longevidade das pessoas. Estão atendidas não apenas as palavras do professor Colin Mayer, que acentua que "o propósito da empresa é solucionar problemas das pessoas de forma lucrativa, e não lucrar com a criação e a exploração dos problemas", mas também as de Paula Harraca, no sentido de que "não se trata de ser a melhor empresa do mundo, mas de ser uma empresa melhor para o mundo".

Por envolver a segurança e a saúde dos pacientes, o segmento é altamente regulado. As empresas devem não apenas estar em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, segurança e eficácia para garantir a confiabilidade e a efetividade de seus produtos, mas também manter os seus colaboradores treinados para enfrentar qualquer situação no relacionamento com autoridades públicas à luz da ética e da integridade.

A competitividade e a lealdade entre as empresas do setor são esperadas para que dele não sejam retirados o respeito e a credibilidade que os destinatários de sua atividade esperam. Em um setor tão decisivo para o aprimoramento das condições de saúde da população, eventual formação de cartel poderia impactar profunda e negativamente na sociedade, eis que as empresas envolvidas seriam enquadradas nos ditames da Lei de Integridade das Pessoas Jurídicas e, o que é pior, teriam abalada sua reputação, para sempre. Daí a importância da existência de uma entidade de caráter associativo para orientar e dirimir eventuais controvérsias entre seus associados, indicando-lhes o caminho da integridade corporativa.

Empresas íntegras são aquelas que compreendem bem o seu papel em sociedade e são capazes de materializar os elementos intangíveis de seus valores para gerar o bem-estar a todos aqueles que são afetados por suas operações. As empresas do mercado de equipamentos e dispositivos médicos têm a nobre missão de buscar a preservação da vida, por isso, precisam serexemplares em todas as suas operações, desde a escolha daqueles que irão compor a cadeia de fornecedores até a entrega dos produtos ao seu consumidor final.

*Marcelo Zenkner, head da área de Direito Administrativo e Projetos Governamentais TozziniFreire Advogados e palestrante da 28.ª Hospitalar