Esse é um movimento natural no processo de socialização: pertencer a grupos, ser excluído de outros, negociar posições sociais. Em um mundo ideal, isso ocorre em interações presenciais, olho no olho, e em momentos específicos (no intervalo das aulas, na hora da saída), com estratégias diversas (o esporte, a ajuda no trabalho de casa). Entretanto, as crianças que crescem imersas no que o psicólogo J. Hardt chamou de “infância baseada nas telas” substituem essa validação social, trabalhosa e importante, pela quantidade de “likes” e curtidas vindas de pessoas distantes, muitas vezes desconhecidas ou até inexistentes. Dessa forma, elas se tornam reféns das notificações constantes, sempre à espera de um sinal que confirme que “está tudo bem” e que “ela está sendo aceita”.

Essa validação social continua a ser decisiva, mas vem pelos meios, momentos, interações e remetentes errados. Como prestar atenção em algo quando a notificação aparece?

A resiliência é o outro elemento essencial atacado pelas telas. Nem toda experiência pedagógica será imediatamente estimulante. Lembramos disso da nossa época estudantil. É necessário se dedicar, sofrer com alguns exercícios, até que finalmente a endorfina da conquista apareça. Aquela sensação boa de finalmente entender a questão de matemática ou tirar uma boa nota na redação.

A construção de resiliência na escola é o grande laboratório para a vida adulta: nem sempre estaremos bem, nem sempre estaremos confortáveis e nem sempre estaremos satisfeitos.

Em menores proporções e num ambiente controlado, assim deveria ser na escola. Mas as redes produzem um feed interminável de pequenas e breves satisfações, que compensam muito mais rápido.