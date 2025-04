Opinião | O incrível caso do ‘juiz inglês’, razões e consequências

O psicotécnico é essencial, pois o número de pessoas com problemas mentais ou de relacionamento é cada vez maior. É preciso não apenas o exame por psicólogo do tribunal, mas também o direito a recurso a uma banca estranha ao Judiciário, composta por pessoas sem vínculo com a Corte e seus dirigentes. A investigação social, que ainda foca na ingênua expedição de ofícios solicitando informações sobre os candidatos, não tem qualquer utilidade. Em tempos que facções criminosas introduzem pessoas em funções menores, como a de estagiário na Justiça, como ocorreu em Santa Catarina,[vi] não é preciso ter um QI médio para concluir que o mesmo se dá nas principais funções do Estado. É preciso pesquisa pessoal por órgão público de confiança do tribunal, sobre a vida do candidato. Afinal, depois da posse a exclusão de um juiz é algo próximo de uma missão impossível.

A suspensão da aposentadoria

O Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, logo após a divulgação dos fatos, suspendeu o pagamento da aposentadoria do denunciado. Compreensível a medida em um primeiro momento, diante de todas as dúvidas e repercussão dos fatos. Porém, seja o juiz Edward Albert ou José Eduardo, ele trabalhou e recolheu contribuições pelo tempo necessário à obtenção da aposentadoria. Esta não passa de uma retribuição pelo investimento feito ao longo dos anos. Uma coisa nada tem a ver com a outra, razão pela qual tudo indica que, ao final, a medida cautelar administrativa não prevalecerá.