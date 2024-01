Recordam a decisão da Suprema Corte da Holanda no caso Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, no qual, pela primeira vez, o Judiciário condenou o Estado a adotar medidas efetivas para evitar as mudanças climáticas.

Na Alemanha, afirmam sobressair o caso Lliuya vs. RWE AG, ainda em trâmite. Com efeito, é singular a ação climática ajuizada por fazendeiro peruano contra a maior produtora de energia elétrica alemã, na qualidade de responsável por grandes emissões que contribuíram para o derretimento do gelo sobre as montanhas na região de Huaraz (nos Andes, no Peru), pondo em perigo de inundação 120 mil habitantes.

Em semelhante direção, é emblemática a condenação do Estado da França, em 2021, pelo Tribunal Administrativo de Paris, em ação movida por quatro organizações sociais. No episódio, o Tribunal reconheceu a responsabilidade do estado francês por danos ecológicos e climáticos em decorrência do descumprimento de metas estatais de redução de consumo de energia, de emissões de gases de efeito estufa bem como de ampliação da produção de energia renovável.

No Brasil, constitui marco o julgado da ADPF 708 - STF (sobre a paralisação do fundo clima), primeira decisão que reconheceu, simultaneamente, o Acordo de Paris, como tratado de direitos humanos, e o direito ao clima sadio e seguro, como dever do Estado Brasileiro, inerente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.