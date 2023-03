O Inspetor Javert e o extremismo de ideias no Brasil

Leonardo Dickinson. Foto: Divulgação

"Há entre os aldeões asturianos a convicção de que de cada ninhada que uma loba dá à luz, sai um cão, a quem a mãe mata, porque, se o deixasse, lhe devoraria os outros filhos. Dai uma face humana a esse cão, filho de uma loba, e tereis Javert".

Em uma tradução livre, é assim que o escritor francês Victor Hugo apresenta o Inspetor Javert, o grande vilão de "Os miseráveis", inimigo declarado do "mocinho" Jean Valjean. Desde que o livro foi publicado, em 1862, dezenas de estudos dissecaram a personalidade de Javert, tido como um homem metódico e racional ao extremo, cego pela lei e pela ordem.

Javert diz muito de certos personagens que circulam pelo Brasil de 2023.

No livro, o inspetor é mostrado como alguém dotado de um certo estoicismo - que muito foge aos pais da linha filosófica (Epitecto, Seneca e Marcos Aurelio) - que segue determinados valores. Valores que, para ele, são absolutos e que o tornam totalmente inflexível quando se trata de segui-los ou defendê-los. Ele começa como um agente da lei e, aos poucos, vai se apossando de forma tão vigorosa da lei que passa a se considerar a própria lei.

Diante disso, Javert passa a se movimentar como alguém que nunca está errado. Afinal de contas, ele encarna a lei e a lei é infalível. Historicamente falando, o inspetor reflete uma figura muito clássica, moldada nos ideais do Positivismo, corrente filosófica surgida na França no início do século XIX. Norberto Bobbio, em "Positivismo Jurídico - Lições de Filosofia do Direito", trata com maestria desses ideais e dessas personalidades.

A questão que traz Javert para o mundo contemporâneo é justamente essa falta de flexibilidade em relação aos valores que considera imutáveis. Na Alemanha dos anos 1930/1940, vimos o que acontece quando esse pensamento positivista é deturpado e serve como justificativa para práticas discriminatórias e atentatórias aos direitos humanos, permitidos - e até mesmo incentivados - pela própria lei.

Se o indivíduo é um positivista, digamos, puro, entende que a lei é a lei e tem que ser seguida. Se ele comete uma injustiça, pode-se dizer que é uma injustiça legalizada. Uma injustiça legitimada. Os indivíduos que se valeram desse tipo de argumento para implementar o terror do nazismo são como o Inspetor Javert: não conseguem viver em um mundo em que a lei pode estar errada.

Por lei, aqui, podemos considerar um conjunto de valores ao qual determinado grupo se afeiçoa como quem se agarra à tábua dos Dez Mandamentos. Quem pertence a esse grupo não consegue enxergar o excesso em suas ações. Pior: sequer cogita que a base dos seus valores pode estar errada. Não é exatamente isso que lemos diariamente nas manchetes dos jornais? Pessoas enfurnadas em seus conceitos e que se recusam a ouvir os outros? Que encarnam "leis" que elas mesmas criaram?

O efeito desse jeito "Javert de ser" é multiplicado exponencialmente quando entendemos que, pelo menos no Ocidente, vivemos sob um regime de capitalismo digital bastante opressivo. Precisamos nos superar o tempo todo, trabalhar 12 ou 14 horas por dia, competir na vida profissional e pessoal... Como defende o filósofo chinês Byung Chul-Han em seu ensaio "A sociedade do cansaço", estamos exauridos pelo excesso de positividade e de cobrança que a sociedade nos impõe. Em outras palavras, levamos a nossa necessidade de produção ao extremo da capacidade física e mental.

O extremismo está em todos os momentos da nossa existência. E qual é a consequência? Ninguém aceita que está errado, ninguém escuta o outro, tudo é para ontem e você que se vire para dar conta. Acreditamos fielmente nessa lei. Mais do que isso: somos essa lei. Portanto, se você não concorda comigo, você está contra a lei.

O indivíduo não acredita que pode estar errado ou que alguém que pensa diferente tem razão. Não aceita que o mundo evolui e, portanto, o que era errado ontem é certo hoje.

Você votou em um candidato e ele não se elegeu. Como? Disseram que o vencedor não iria assumir um cargo e ele tomou posse. Como? Se você é a lei, não pode estar errado, não pode ser contrariado.

Figuras como certos ex-presidentes de algumas democracias atuais tendem a seguir essa dinâmica, fortalecendo a ideia da impossibilidade de ouvir o outro e de pensar que talvez o ponto de vista daquele sujeito (seja qual for) não estar errado. Quantas vezes vimos duas pessoas falando a mesma coisa, de formas diferentes, porém em ampla discordância, escutando o outro, porém sem o ouvir de verdade?

O pensamento extremista leva ao suicídio do bom senso e da razoabilidade. Em "Os miseráveis", o Inspetor Javert se mata. Há alguns dias, um homem se imolou na frente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Talvez, o personagem de Victor Hugo tenha muito a nos ensinar.

*Leonardo Dickinson é advogado criminalista, integrante da Comissão de Direito Militar da OAB-RJ e advogado dativo do Superior Tribunal Militar (STM)