O IPVA e a arrecadação tributária em São Paulo

No último dia 11 de janeiro, teve início, no estado de São Paulo, a cobrança do IPVA de 2023 sobre veículos usados. Logo mais, será o IPTU, municipal, e, em abril, o IRPF, federal, no caso das pessoas físicas. Passada a euforia das festas de final de ano, o contribuinte brasileiro, especialmente as pessoas físicas, já está habituado a ter de fazer pesados desembolsos por conta desses três tributos logo no primeiro semestre.

Essa sobrecarga de tributos diretos, sobre patrimônio e renda, num país onde há uma pesada carga de tributos indiretos, e ainda pedágios e outros preços públicos ou taxas, acaba provocando reflexões em todos: "não estarei pagando impostos demais?"; "se já pago pedágio, porque devo pagar IPVA ?"; ou esta: "com tantos buracos nas ruas e estradas mal cuidadas, não vejo o retorno do IPVA que pago anualmente".

Sobre o IPVA, há um grande desconhecimento sobre suas características. Uma muito importante, é que há uma série de veículos automotores, no estado de São Paulo, que são dele isentos: todos aqueles de (i) propriedade de taxistas, (ii) de pessoas com deficiência (aquelas previstas na legislação), (iii) de igrejas ou (iv) de entidades sem fins lucrativos; e ainda os (v) veículos oficiais e (vi) os ônibus e micro-ônibus urbanos; e, por fim, (vii) os veículos com mais de 20 anos de fabricação. Em São Paulo, para uma frota de cerca de 27 milhões de veículos, somente 17,9 milhões (66%, ou dois terços da frota) estão sujeitos ao recolhimento do IPVA, pois 8,5 milhões estão isentos do imposto por terem mais de 20 anos de fabricação. Há, ainda, cerca de 920 mil veículos isentos, imunes ou dispensados do pagamento, nas situações acima mencionadas, conforme dados da SEFAZ/SP.

Ainda em São Paulo, a alíquota não é idêntica para todos os veículos. Assim, os veículos de passeio são tributados a 4% de seu valor venal; os ônibus e micro-ônibus, as caminhonetes cabine simples, motocicletas, ciclomotores motonetas, triciclos e os quadriciclos, a 2%; os caminhões, a 1,5%; e, por fim, os veículos destinados à locação, de propriedade de empresas locadoras, têm alíquota de 1%.

Além disso, pelo fato de o IPVA ter sucedido, nos anos 1980, à antiga Taxa Rodoviária Única, cuja arrecadação destinava-se à conservação de estradas, muitos supõem que isso também valha para o IPVA. É um erro. Na verdade, os valores arrecadados pelo IPVA, após uma transferência de 20% para FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, são repartidos igualmente entre o estado e os seus municípios (onde o veículo em questão é licenciado). Desta forma, a arrecadação do IPVA vai para o orçamento anual do estado e dos municípios, podendo, portanto, destinar-se às diversas áreas de atuação estatal, como a educação, já mencionada, a saúde, a segurança pública e, por que não, a infraestrutura.

A arrecadação do IPVA no estado de São Paulo é de cerca de 10% do ICMS, ou 8,5% do total da arrecadação de tributos estaduais, em dados de 2021. Correspondeu, naquele período, a duas vezes e meia da arrecadação de Taxas diversas, e a quatro vezes e meia àquela do ITCMD (imposto sobre heranças e doações). Espera-se, para 2023, uma arrecadação de R$ 23,4 bilhões no estado de São Paulo, como informado pela SEFAZ/SP.

Uma pergunta que muitos se fazem é se vale a pena parcelar o pagamento do IPVA ou pagar à vista. São Paulo concede um desconto de 3% para quem paga à vista em janeiro. O parcelamento é possível, desde que o valor mínimo por cota seja de R$ 68,52, podendo ser feito em 3 a 5 parcelas. No caso de 3 parcelas, para valores de IPVA entre R$ 205,56 e R$ 274,07; em 4 parcelas, para valores entre R$ 274,08 e R$ 342,59; e em 5 parcelas, para valores de IPVA acima de R$ 342,60. Caso o proprietário de veículo tenha disponibilidade financeira para pagar à vista, acaba sendo ligeiramente vantajoso, se comparado com o rendimento da maioria das aplicações financeiras. Para quem já perdeu o prazo para a cota única em janeiro, ainda pode pagar em fevereiro, porém sem desconto. E para quem vai parcelar, precisa pagar a primeira parcela em janeiro.

Os parcelamentos em até 4 ou 5 vezes, e não somente em 3, foram introduzidos em São Paulo em 2021 e agora mantidos, especialmente porque houve uma valorização geral dos veículos, encarecendo também o IPVA. Ainda por conta dos reflexos econômicos da Covid-19, o valor venal dos veículos seminovos ou usados teve variação média de 10,77%, conforme informado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento paulista. Segundo a pesquisa por ela adotada, a maior valorização, de 14,04%, deu-se nos preços de venda de motocicletas usadas, seguida pela dos caminhões, com 13,37%; e camionetas e utilitários, com 10,46%. Os veículos de passeio tiveram aumento médio de 9,36%, que, porém, foi maior que o apurado em 2021. Com a retomada do ritmo normal de produção dos veículos novos, é de se esperar que a valorização nos próximos anos não seja tão expressiva.

Já há muitos anos que a Secretaria da Fazenda paulista deixou de enviar os Avisos de Débito de IPVA, que não eram um carnê de lançamento do imposto, mas apenas uma notícia. Os proprietários de veículos que desejarem saber o valor de IPVA a pagar, e já efetuarem o pagamento, devem ter à mão o número de RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor) de seu veículo e consultarem os canais de autoatendimento das instituições financeiras habilitadas, na internet ou em terminais eletrônicos, ou comparecer a um caixa bancário de atendimento presencial. Os proprietários paulistas devem observar o calendário de vencimento por final de placa do veículo. Não é necessário pagar o licenciamento de forma antecipada. Porém, aos que desejarem fazê-lo, para melhor controle, deverão pagar, também, o DPVAT e multas de trânsito, se houver esse tipo de débito para o veículo.

Começou para valer o ano. E, com ele, o pagamento de tributos. Que essa arrecadação tributária seja bem utilizada por nossos governantes.

*José Eduardo de Paula Saran é advogado tributarista e consultor tributário. Sócio-proprietário do escritório Saran Advocacia e Consultoria Tributária