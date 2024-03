A afamada tese do Marco Temporal foi firmada em meados de 2009, com o julgamento do emblemático caso de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol (PET nº 3388/RR). Naquele julgado (leading case), o STF proferiu entendimento de que os povos indígenas possuem o direito de ocupar as terras que já estavam sob sua posse, ou em disputa, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, até 5.10.1988.

Assim, desde então, com a definição do tema perante o STF, aplicou-se o aludido marco temporal nos casos em que se debatiam novas demarcações de terras indígenas, garantindo-se uma certa estabilidade jurídica, que perdurou por quase 15 anos.

Contudo, mais recentemente, em 2021, um novo caso foi endereçado ao STF - RE nº 1017365/SC - o qual, em síntese, discutia em sua origem uma ação de reintegração de posse requerida pelo órgão ambiental estadual catarinense sobre uma área administrativamente declarada tradicionalmente ocupada por indígenas, localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás, Santa Catarina.

Após o TRF-4 ter ratificado a sentença de primeiro grau no que se refere ao provimento da ação de reintegração, a FUNAI ingressou com o referido Recurso Extraordinário, de modo que o processo foi remetido para análise do STF que, ao se deparar com a controvérsia, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada, instaurando o Tema 1.031, com objetivo de definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.