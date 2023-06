O mercado de criptoativos: uma abordagem regulatória

Lorena Botelho. Foto: Divulgação

A exposição dos investidores ao mercado de criptoativos cresceu exponencialmente nos últimos anos, deixando-os vulneráveis a crimes financeiros, fraudes, lavagem de dinheiro e outras práticas ilegais. A fragilidade desse mercado continua a deixar entidades e investidores expostos a perdas significativas provocadas por eventos como esses, que são frequentes.

Dada a natureza especulativa que impulsiona a demanda por muitos criptoativos, a falta de valor intrínseco, e a possibilidade de os investidores sofrerem danos significativos nas mãos dos participantes do mercado, o acesso ao varejo e medidas de proteção ao investidor são cruciais - o que mostra, cada vez mais, a necessidade de práticas regulatórias

Os reguladores têm tomado, globalmente, ações de fiscalização, proteção ao investidor e de conservação da integridade do mercado de criptoativos, de acordo com suas respectivas competências regulatórias.

Os Estados Unidos ainda não possuem uma estrutura regulatória abrangente de criptomoedas, o que demonstra a inércia do país em relação ao tema - inclusive a SEC - (Securities and Exchange Commission), órgão equivalente a CVM nos Estados Unidos, é mais rigorosa do que outros reguladores, tendo processado exchanges de criptomoedas, e não se mostrando muito aberta em relação ao tema, adotando uma postura mais agressiva. Apesar de, no passado, a SEC ter adotado uma postura mais liberal em relação ao mercado de criptoativos.

Contudo, quando a atenção do órgão regulador foi direcionada para este setor, o que era inevitável, devido à dimensão que esse mercado tomou, foi necessária uma intervenção mais rigorosa. Tomando ações tão rígidas em relação ao mercado de criptomoedas, assim como no tratamento das empresas nesse mercado.

Já a União Europeia está prestes a implementar a sua própria estrutura - Markets in Crypto Assets ou MICA. O MICA é um regulamento proposto pela Comissão Europeia para criar um regime legal uniforme para os criptoativos. Ele abrange a emissão e distribuição de criptoativos, licenças para prestadores de serviços, combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, além de proteger os direitos dos consumidores. Ele busca também estabelecer a segurança jurídica e a transparência para o mercado de criptoativos.

Nesse sentido, a Organização Internacional de Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) ofereceu um Relatório de Consulta sobre "Recomendações de Política para Mercados de Criptografia e Ativos Digitais".

Essas recomendações destinam-se a auxiliar as autoridades reguladoras a estabelecer, efetivamente, mercados de negociação em conformidade para criptoativos e todos os tokens relevantes. O relatório aborda, também, a necessidade de uma cooperação entre os reguladores, para que possam coordenar e responder aos desafios transfronteiriços que surgem das atividades globais de criptoativos realizadas pelos CASPs - "Prestadores de Serviço de Criptoativos", que oferecem seus serviços de forma remota, em múltiplas jurisdições.

Diante desse cenário global, entrou em vigor no Brasil a Lei 14.478/22, no dia 20/06/2023, também conhecida como "Marco Legal dos Criptoativos". Esse marco coloca o Brasil no início da jornada da regulação do mercado, trazendo mais segurança e dando maior tração a este setor no mercado.

O Marco Legal altera leis que criminalizam fraudes e crimes de pirâmide, alterando artigos do Código Penal, tipificando fatos especialmente praticados com ativos virtuais.

Além disso, os prestadores de serviços do mercado de criptoativos deverão observar diretrizes gerais, segundo parâmetros a serem estabelecidos pela autoridade competente, como: livre iniciativa, segurança da informação e dados pessoais, transparência nas operações, boas práticas de governança, livre concorrência, proteção e defesa dos consumidores e usuários, prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição, em alinhamento com padrões internacionais.

No dia 13/06/2023, foi promulgado o Decreto Nº 11.563, concedendo ao Banco Central do Brasil a competência para regular a prestação de serviços de ativos virtuais, e deixando a cargo da Comissão de Valores Mobiliários a competência sobre todos os tokens ou serviços que tiverem relação com o mercado de Valores Mobiliários.

Entretanto, alguns elementos da lei ainda estão pendentes de regulamentação pelas autoridades supervisoras, como os parâmetros para a concessão de licenças às prestadoras de serviços de ativos virtuais (VASPS - Virtual Asset Service Provider).

Cabe ressaltar que a CVM já declarou que, na sua Agenda Regulatória para este ano, consta o desenvolvimento de novo arcabouço regulatório para a constituição e administração de mercados organizados de valores mobiliários, inclusive tokenizados, à luz das experiências do seu Sandbox Regulatório.

No geral, o "Marco Cripto" representa um avanço na regulamentação do mercado de criptoativos no Brasil, buscando promover a segurança, a transparência e a integridade desse setor.

*Lorena Botelho, sócia do Peck Advogados