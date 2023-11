O mundo das normas versus o mundo dos fatos

Suppressio e surrectio são instrumentos jurídicos aptos a coibir o exercício abusivo de direitos. Consolidaram-se na Alemanha, após a 1ª Guerra Mundial, tendo em vista que a superdesvalorização do marco alemão levou os tribunais a permitirem que os credores exigissem, mesmo após finda a relação contratual, a correção monetária do débito, calcados no princípio da boa-fé. Contudo, a mesma boa-fé que salvaguardava o interesse dos credores foi usada para proteger o interesse dos devedores: em razão da alta inflação, a diferença de dias no exercício do direito à correção monetária pelo credor alterava o valor do débito, de modo que, se o credor tardasse a exercer seu direito, este poderia ser suprimido pela suppressio.

Erik Frederico Gramstrup e Maria Victoria Meirelles Souza Santos Foto: Arquivo pessoal

Com o tempo, o uso dessas figuras se difundiu e hoje são aplicadas em todos os ramos do direito.

O suporte fático ligado à suppressio prevê a omissão reiterada de um determinado direito ou pretensão inicialmente lícitos, a formação da legítima confiança na esfera jurídica da contraparte de que esse direito não mais seria exercido, seguido do súbito rompimento da imagem de não-exercício. Já os pressupostos da surrectio causam divergências: alguns entendem-na como o subproduto da suppressio, outros como fonte de obrigações autônomas, que exigiriam uma conduta comissiva, consistente no desempenho reiterado de uma obrigação não prevista como se prevista fosse.

Embora a suppressio e a surrectio encontrem respaldo legal na cláusula geral do abuso de direito - enunciado normativo aberto, tanto na hipótese de incidência, quanto na prescrição de consequências -, tais instrumentos têm origem eminentemente jurisprudencial. Portanto, seus traços não estão minuciosamente desenhados na lei, tornando a jurisprudência e doutrina necessárias para definição de seus contornos.

No nosso livro “Suppressio e surrectio: efeitos temporais”, pesquisamos quais efeitos melhor se coadunam com essas figuras, notadamente no espectro temporal, propondo a seguinte reflexão: de um lado, o excepcional desmanche da rigidez normativa formal para privilegiar a realidade social é muito importante para que o Direito bem desempenhe o papel de realizar o justo; contudo, até que ponto deve-se deseficacizar um direito regularmente constituído para privilegiar aquilo que ocorria no influxo social?

Para embasar essa reflexão, apresentamos o caso de um condomínio que, em sua convenção, proibia o uso das vagas de garagem para destinações diversas da guarda de veículos. Apesar disto, alguns moradores construíram armários nas vagas sem sofrer qualquer penalidade. Mais de 20 anos depois, o síndico exigiu a retirada do mobiliário. Um dos condôminos ajuizou ação com fundamento na suppressio, pleiteando que fosse suprimido, perpetuamente, o direito do condomínio quanto à retirada dos armários da garagem.

Quem tem razão, o condômino ou o condomínio? Pode o condomínio exigir, após tantos anos de tolerância, a observância à letra morta da convenção condominial? De outro lado, pode o condômino ser eternamente beneficiado a partir da incidência da suppressio?

Em relação à surrectio, destacamos a disputa judicial movida por uma segurada contra seu plano de saúde, pleiteando o atendimento domiciliar a despeito da inexistência de cobertura na apólice contratada. Embora não previsto no contrato, o direito foi reconhecido porque, na prática, o plano de saúde vinha prestando este serviço à segurada há mais de 20 anos. A repentina interrupção do serviço foi considerada abusiva pela contratante, que tinha a legítima expectativa quanto à continuidade da conduta.

Ressaltamos que, em razão da permeabilidade das cláusulas gerais à realidade social e do raciocínio tópico que esse tipo de norma impõe para sua aplicação, a discussão jurídica sobre quais efeitos devem emanar desses institutos imiscui-se à reflexão do que é justo e equitativo, segundo os valores sociais contemporâneos.

Com esse enfoque jurídico e social, examinamos os efeitos temporais que melhor se coadunam com a suppressio e a surrectio enquanto instrumentos de tutela da confiança. Para tanto, examinamos sua origem, natureza jurídica, conceito, requisitos de aplicabilidade, campo de incidência e objeto; diferenciamos de figuras jurídicas correlatas; estudamos a estrutura das cláusulas gerais e os planos da existência, validade e eficácia; e, ainda, fizemos análise de casos nas esferas contratual, extracontratual e administrativa, concluindo que a suppressio e a surrectio devem emanar efeitos temporários.

*Erik Frederico Gramstrup, desembargador federal (TRF da 3.ª Região), professor-doutor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP)

*Maria Victoria Meirelles Souza Santos, assistente jurídico na 35.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e assistente em Direito Civil e Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da (PUC-SP)