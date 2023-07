O novo aplicativo Threads é bom para os negócios?

Raquel Segri Ferreira. Foto: Divulgação

No mundo das redes sociais em constante evolução, um novo concorrente entrou na arena. A Meta, anteriormente conhecida como Facebook, lançou o aplicativo Threads, uma plataforma de conversa com base em textos classificada como concorrente direta do Twitter. Mas será que o Threads é bom para os negócios?

O que é o Threads?

O Threads é um aplicativo independente que se integra perfeitamente ao Instagram, permitindo que os usuários façam login usando credenciais do Instagram e sigam contas duplicadas. Essa integração pode tornar o Threads uma adição fácil aos hábitos existentes dos mais de 2 bilhões de usuários mensais ativos do Instagram.

Esta base de usuários é uma das maiores vantagens do Threads em relação a outros aplicativos similares ao Twitter. Portanto, ao contrário do Mastodon, você não precisa recriar a base de seguidores do zero.

O aplicativo permite que os usuários publiquem posts com até 500 caracteres e, embora seja principalmente baseado em texto, suporta também o compartilhamento de links, fotos e vídeos de até 5 minutos de duração. Os usuários podem compartilhar postagens no Threads por meio do recurso Stories do Instagram e de outras plataformas.

A Meta disse que desenvolveu o Threads "com ferramentas para permitir conversas positivas e produtivas", e as pessoas poderão gerenciar quem está mencionando ou respondendo a elas dentro do aplicativo.

"Threads é onde as comunidades se reúnem para discutir tudo, desde os tópicos de seu interesse hoje até o que será tendência amanhã", disse o Instagram em uma descrição do Threads na Apple App Store.

Ainda de acordo com o Instagram, os usuários poderão conectar-se com as pessoas e 'personalidades' preferidas pelo novo aplicativo, além de construir a própria base de seguidores.

"Seja lá o que for do seu interesse, você pode seguir e se conectar diretamente com seus criadores favoritos e outras pessoas que amam as mesmas coisas - ou criar seguidores leais para compartilhar suas ideias, opiniões e criatividade com o mundo".

O Threads possui potencial comercial?

O lançamento do Threads ocorre quando o Twitter, sob a propriedade do CEO da Tesla, Elon Musk, tem enfrentado uma série de desafios, incluindo a saída de grandes anunciantes. Essa situação apresenta uma oportunidade de ouro para o Threads atrair empresas e anunciantes em busca de alternativas.

Os vínculos do Threads com o Instagram podem lhe dar uma base de usuários e um aparato publicitário embutidos, o que poderia desviar investimentos publicitários do Twitter. Minutos após o lançamento, grandes marcas já haviam criado contas no Threads.

Além disso, a Meta tem feito abordagens a influenciadores de mídias sociais, incentivando-os a postar, pelo menos, duas vezes ao dia no Threads. Essa estratégia pode atrair um grande público para a plataforma, aumentando seu apelo para empresas e anunciantes.

É possível rodar anúncios?

O Threads não parecia mostrar anúncios no momento do lançamento. Embora seja provável que a Meta se concentre primeiro em aumentar o número de usuários antes de incorporar publicidade no aplicativo, espera-se que grandes marcas invistam uma boa quantia em anúncios na plataforma, assim que estiver disponível.

É muito provável que o Threads, caso seja bem-sucedido, permita a colocação de anúncios por meio do gerenciador de anúncios da Meta.

Portanto, parece que as empresas, atualmente, não podem veicular anúncios no Threads. No entanto, isso poderá mudar à medida em que a plataforma evoluir e expandir recursos.

O que é diferente no Threads?

A principal característica que diferencia o Threads do Twitter é que ele tem ambições descentralizadas. O que significa que, no futuro, você poderá conectar postagens do Threads a outras plataformas de mídia social como o Mastodon.

A empresa está trabalhando para tornar o Threads compatível com o ActivityPub, que permite redes sociais interoperáveis. Isso possibilitaria aos usuários do Threads levar contas e seguidores para outros aplicativos compatíveis com o ActivityPub.

O Threads apresenta uma oportunidade empolgante para as empresas alcançarem um público mais amplo e direcionarem tráfego para sites de eventos. Sua integração perfeita com o Instagram e o potencial para atrair uma grande base de usuários tornam-no uma plataforma promissora para os negócios.

*Raquel Segri Ferreira, advogada, é diretora de Marketing, Comunicação e Business Development do ButtiniMoraes Advogados