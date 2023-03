O novo supersônico

Cassio Grinberg. Foto: Arquivo pessoal

Em 2029, Blake Scholl será "um sucesso da noite para o dia", e você ouvirá falar muito dele. Talvez antes, até: ele pretende, no final de 2024, já iniciar os primeiros testes do novo supersônico que sua empresa -- a Boom Supersonic -- está construindo.

Trata-se, na verdade, de um projeto iniciado em 2014, quando ele, um apaixonado por aviação, se dedicou a entender por que empresas como Boeing e Airbus não inovam, antes o contrário: são empresas que se tornaram grandes demais para rever processos e fazer o que todas as organizações, em algum momento, deveriam fazer: desaprender e desinventar o modelo, e recomeçar do meio.

A consequência disso é que temos um produto -- o avião -- que segue a mesma matriz de engenharia criada em 1962. Quase como se uma empresa de computadores passasse sessenta anos promovendo melhorias pouco disruptivas e ainda nos entregasse o mesmo mainframe; enquanto que, de repente, viesse de outro lado alguém e nos apresentasse um iPhone.

A Boom Supersonic será o iPhone da aviação. Já recebeu investimento da Rolls-Royce e da Japan Airlines, encomendas de United e American, e pretende trazer de volta a viagem supersônica, mas de um novo jeito: com jatos sustentáveis que não agridem o meio ambiente, a preços possíveis, máximo 55 passageiros, poltronas individuais ou duplas, espaço para caminhar e se exercitar na aeronave, TVs de 30 polegadas em cada poltrona, espaço para o copo longe da tomada para o notebook, e voando a uma altura possível de ver a circunferência da Terra. Tudo isso iniciando em 5 mil dólares a passagem (a do Concorde era 20 mil), com preço chegando até 300 dólares com as economias de escala do tempo e da difusão do modelo.

Blake Scholl quer fazer bem diferente do Concorde que, segundo ele, não evoluiu por ser uma iniciativa estatal focada mais em competir com a Rússia, do que em buscar a inovação de fato. Ao contrário do que a gente pensa, o novo não é supersônico: ele vem de pesquisa, de persistência, de tentativa e erro e, principalmente, de criarmos uma cultura de desaprender constante, em todos os níveis de nossa empresa. Ele vem de ajustarmos o radar para longe da concorrência. Ele vem, como nos lembra Nizan Guanaes, do desnecessário.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda - como se abrir para o novo pode nos levar mais longe