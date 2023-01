O novo velho governo

Marcelo Batlouni Mendroni. FOTO JOSE PATRICIO/ESTADÃO

Aconteceu. O plano para tirar da cadeia alguém condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, para colocá-lo de volta na cadeira presidencial deu certo. Foi executado com precisão, na cara de todos. Como eles mesmos disseram, o poder deveria ser "tomado", apesar da corajosa resistência de muitos. E ele foi acreditado como tendo obtido o maior número de votos válidos. Sucederam protestos e manifestações, tudo em vão.

Mas por quê? Tudo indica ser pela necessidade da retroalimentação de um sistema de governo corrupto, que fora interrompido por quatro anos. É a demonstração para o mundo o que o mundo já sabe, que no Brasil o crime compensa.

Nesse sistema, os governantes recebem toda a produção/riqueza dizendo falácias, que vão distribuir igualitariamente, mas na verdade ficam com a maior parte para eles mesmos enriquecerem e também para privilegiar seus "parceiros" - "protegidos" - para que eles os apoiem de forma incondicional, até irracional. Assim é que se passa em Cuba, Venezuela, Coréia do Norte, China, Nicarágua, países da África, ... agora na Argentina e em outros. Assim é que ocorreu no Brasil durante a gestão de 16 anos da organização criminosa, que favoreceu seus "companheiros", grande parte de jornalistas, de atores/atrizes, de empresários e outros que se corromperam. Mas, depois de algum tempo, a produção/riqueza se esgota, e se esgotará nas mãos de poucos, a economia do País entrará em colapso e se salvarão somente aqueles que foram favorecidos. Todos os demais serão "condenados" a viver miseravelmente.

Os brasileiros honestos têm vergonha de um presidente corrupto. Os outros o aclamam como "líder político",... mas sabem e não referem ser líder, isso sim, da maior organização criminosa de modelo endógena, nunca antes vista neste País. Trata-se de espécie de organização criminosa que age dentro do próprio Estado, em todas as suas esferas - na federal, nas estaduais e municipais, envolvendo, conforme a atividade, cada um dos Poderes, Executivo, Legislativo ou Judiciário. É formada essencialmente por políticos e agentes públicos de todos os escalões, envolvendo necessariamente, crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.). Mas também, quase que inevitavelmente outras infrações penais como aquelas que se relacionam direta ou indiretamente. São exemplos conhecidos no Brasil: O caso do mensalão, dos sanguessugas, do petrolão, das máfias dos fiscais/SP - estaduais e municipais, das milícias, etc. É forma de organização criminosa denominada, na doutrina alemã de Kriminalität der Mächtigen - "Criminalidade dos Poderosos". Quero lembrar aqui que foi o próprio STF que, inúmeras vezes, no julgamento de vários integrantes, chamou o partido do atual presidente de organização criminosa.

Os brasileiros honestos nunca acreditaram nos senadores e nos deputados. Mais recentemente passaram a também não acreditar no Poder Judiciário, no Ministério Público e tampouco na polícia. Agora também não acreditam nem mais nos comandantes das nas Forças Armadas. Todos passaram a ser referidos nas redes sociais como covardes e/ou corruptos.

Muitos dentre os que lutaram bravamente contra esse perverso sistema corrupto, se puderem, irão embora do País levando a sua família para viver em um País descente, de gente majoritariamente honesta, onde a justiça funcione e onde o poder não é "tomado". Os pedidos de imigração já aumentaram substancialmente desde novembro/2022 e as aberturas de contas no exterior se multiplicaram por cem. São patriotas honestos que não conseguem se conformar, mas não querem esperar a desgraça tomar o País nessa metástase da corrupção que se afigura . Não podem ser culpados, pois tampouco há qualquer luz no fim do túnel que sinalize o seu estancamento, ao contrário, após assistir a tudo o que aconteceu, parece que agora, como a bactéria que resiste ao antibiótico, retornará mais forte e resistente. Prevalece agora para muitos esse sentimento, de tristeza e angústia, de tamanha falta de esperança...

O País está completamente dividido, e não será reunido, ao menos não por governantes corruptos.

"Um povo cujas instituições, públicas e privadas, estão em boa partecorrompidas, não tem futuro. Só passado". Nicolau Maquiavel

*Marcelo Batlouni Mendroni, procurador de Justiça/SP