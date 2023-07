O peso político de 6 milhões de pequenos investidores

Geraldo Affonso Ferreira. Foto: Arquivo pessoal

Em menos de dez anos, o número de pessoas físicas que investem em ações na Bolsa de Valores deu um salto de mais de dez vezes no Brasil. De aproximadamente 500 mil acionistas em meados da década passada, para 6 milhões de CPFs cadastrados agora na B3. Segundo dados oficiais, esse contingente opera, em média, R$ 6,7 bilhões ao dia, o que representa 25% da movimentação de pouco mais de 400 empresas listadas em todas as classes.

Embora quase metade desses 6 milhões de investidores seja de pessoas se arriscando no day trade, ainda assim temos um número bem representativo. E vale lembrar que este não considera o grande volume de acionistas que estão na B3 através das mais de 900 gestoras de ativos (Assets) registradas na Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

O crescimento exponencial de investidores no Brasil é, sem dúvida, uma boa notícia, pois seus recursos contribuem para o desenvolvimento do país. No entanto, ainda temos de percorrer um longo caminho para incentivar outras milhões de pessoas a ingressar em nosso mercado de capitais.

Tomemos como exemplos os mercados norte-americano e britânico, que são referências globais, ou mesmo o sul coreano, que pode inspirar os países em desenvolvimento.

Uma recente pesquisa do instituto Gallup, realizada em abril e atualizada em maio, apontou que 61% dos norte-americanos possuem ações, seja investindo diretamente em bolsas de valores ou em fundos. É o número mais alto desde a crise financeira de 2008.

Guardadas as proporções de cada mercado, lá como cá, os investidores de varejo representam 25% do volume total de negociação de ações - um salto significativo em relação à década passada, quando ficava na casa de 10% a 15%.

E nem todos estão perseguindo o chamado "meme stock" (ação que ganha popularidade entre os investidores de varejo por meio das mídias sociais). Uma geração de investidores mais jovens está comprando ações com a intenção de se tornar participantes do mercado de longo prazo.

Aqui vale ressaltar que a Bolsa de Nova York (NYSE) tem aproximadamente 2.800 empresas listadas, negociando diariamente US$ 50 bilhões, e a Nasdaq conta com outras 3.300, movimentando U$ 150 bilhões por dia. Apesar de haver algumas empresas listadas nas duas bolsas simultaneamente, o número total ultrapassa 5 mil companhias.

Considerando que os Estados Unidos têm 330 milhões habitantes, dos quais 156 milhões votaram na última eleição para presidente, em 2020, vemos que há mais gente investindo nas bolsas americanas do que indo às urnas - lembrando que o voto não é obrigatório naquele país.

Outro mercado de referência é o britânico, onde a London Stock Exchange tem quase 2.000 empresas listadas, movimentando mais de 5 bilhões de libras diariamente. Com uma população de 67 milhões de pessoas e 46 milhões de eleitores, o Reino Unido tem mais de 20% destes como investidores em sua bolsa.

Por fim, na Coreia do Sul, a Korean Exchange conta com mais de 2.300 empresas listadas e um movimento diário equivalente a US$ 10 bilhões, convertidos em Won, a moeda local. Com população de 52 milhões de pessoas e 44 milhões de eleitores, este país asiático tem um a cada quatro habitantes investindo em ações. Por esta razão, a regulação e o fortalecimento do mercado de capitais se tornaram prioridades na agenda política sul-coreana.

É fundamental que o mesmo movimento ocorra por aqui, se quisermos atrair cada vez mais pessoas físicas para investir na bolsa brasileira. O futuro do país passa por um mercado de capitais forte e um ambiente de investimentos estável é fundamental em uma democracia sólida. Portanto, a classe política também deve zelar pela proteção a esses milhões de investidores.

Evidentemente, não nos referimos a proteger contra riscos de mercado, pois estes são inerentes à liberdade de empreender. O que se faz necessário são órgãos reguladores e fiscalizadores bem estruturados para evitar e coibir abusos contra os pequenos investidores, como vemos ocorrer ainda regularmente.

Algumas iniciativas nesse sentido já estão sendo tomadas, como o Projeto de Lei 2925, que altera dispositivos da Lei 6.404/1976, oferecendo maior proteção aos acionistas, em especial os minoritários. É um avanço, articulado por agentes de mercado e políticos, que cumprem assim seu papel de zelar pelo desenvolvimento do país.

No entanto, os órgãos de controle do mercado de capitais - especialmente a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) - também precisam ser mais fortalecidos, em suas regras, corpo técnico e orçamento, para que a bolsa de valores seja também aqui um potente motor do crescimento econômico, e para que este seja cada vez menos dependente do estado.

*Geraldo Affonso Ferreira é especialista em governança corporativa e presidente do Conselho Consultivo da Esh Capital