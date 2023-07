O poder do networking: construindo relacionamentos

Daniel Vince. Foto: Divulgação

O networking, ou a arte de criar e manter conexões profissionais, tem sido reconhecido como um dos pilares fundamentais para o sucesso em diversas carreiras. Quando bem utilizado, o networking pode abrir portas, gerar oportunidades e aumentar a visibilidade de um profissional no mercado de trabalho. Neste artigo, exploraremos a importância do networking e forneceremos algumas estratégias práticas para construir e fortalecer relacionamentos profissionais.

Por que o Networking é Importante? Em um mundo cada vez mais competitivo e conectado, o networking desempenha um papel crucial na vida profissional de qualquer pessoa. Através das redes de contatos, é possível obter importantes oportunidades de carreira, já que muitas vezes, as melhores oportunidades de emprego não são anunciadas publicamente, mas compartilhadas através de conexões pessoais. Ao cultivar relacionamentos sólidos, é possível ficar a par de oportunidades antes que se tornem amplamente conhecidas.

O networking também traz conhecimento e aprendizado, já que permite o compartilhamento de conhecimento e experiências com outros profissionais. Ao trocar informações com colegas da mesma área ou de setores relacionados, é possível expandir habilidades e adquirir novos insights.

Visibilidade no Mercado é também outro efeito colateral de um bom networking, uma vez que as pessoas que se destacam em suas redes de contatos tendem a ganhar mais visibilidade no mercado. Quanto mais pessoas conhecem seu trabalho e suas habilidades, maior a probabilidade de ser recomendado para projetos, parcerias e posições relevantes.

O networking proporciona ainda apoio e orientação profissional. Em momentos de desafio ou tomada de decisão, ter uma rede de pessoas com quem se pode contar para obter orientação e conselhos é inestimável.

Mas é preciso técnica e habilidade para construir uma rede de contatos eficiente, incluindo uma boa dose de proatividade, já que um networking eficaz requer iniciativa. É importante participar dos eventos do setor, feiras, conferências e encontros profissionais, bem como o contato com pessoas admiradas ou que estão em posições que de destaque. As redes sociais profissionais, como o LinkedIn, são importantes ferramentas para ampliar a rede online.

Relacionamentos Autênticos devem ser cultivados. O networking não é apenas sobre quantas conexões se tem, mas sobre a qualidade dessas conexões. É preciso construir relacionamentos autênticos, baseados na confiança e no respeito mútuo, com interesse genuíno pelas pessoas e suas realizações.

Oferecer ajuda e valor também fazem parte do esquema, uma vez que o networking não deve ser apenas sobre o que se pode obter, mas também sobre o que se pode oferecer. A disposição em ajudar os outros com as próprias habilidades, conhecimentos ou contatos podem ser tornar uma fonte de valor para a rede, fortalecendo laços profissionais.

O contato regular é imprescindível, uma vez o networking não é algo que acontece apenas uma vez. É um processo contínuo. É preciso manter-se presente na mente dos contatos, enviando atualizações ocasionais, compartilhando artigos relevantes ou parabenizando-os por suas conquistas.

Importante participar de Grupos e Comunidades Profissionais, envolver-se em grupos e comunidades relacionadas às respectivas áreas de atuação é uma ótima maneira de conhecer pessoas com interesses similares, permitindo a participação ativa das discussões, interação e contribuições valiosas.

Devemos considerar ainda que a tecnologia tem transformado a forma como nos conectamos e ampliado as possibilidades do networking. As redes sociais profissionais, aplicativos e plataformas online facilitam a busca por oportunidades de conexões e tornam mais fácil a manutenção de contatos à distância. Entretanto, mesmo com o uso da tecnologia, a essência do networking permanece a mesma: construir e nutrir relacionamentos significativos.

O networking é uma habilidade valiosa que pode impulsionar significativamente o sucesso profissional de qualquer indivíduo. Ao construir e fortalecer conexões com outros profissionais, é possível expandir horizontes, obter conhecimento, encontrar novas oportunidades e receber apoio em momentos de desafio. O poder do networking é real, e investir nessa prática pode abrir portas para um futuro promissor na carreira.

*Daniel Vince é bacharel em publicidade e comunicação e CEO da agencia Envya