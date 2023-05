Delegado Palumbo. Foto: Arquivo pessoal

O poder não emana do povo. O poder emana do Supremo Tribunal Federal, isso está mais claro do que a luz solar.

Absurdo!

Acabaram com o princípio da presunção de inocência. Cassaram mais de trezentos mil votos. Deltan não é meu amigo, não tenho nenhum relacionamento com ele, mas essa Casa aqui, o Congresso Nacional, está literalmente de quatro, tomando chinelada nas nádegas.

É uma vergonha.

Todos os dias nós somos cobrados nas ruas: "E aí, vocês não vão fazer nada?", "Vai continuar desse jeito?". Até quando nós vamos ser submissos? Subservientes de um Poder que deveria julgar e não legislar. De um Poder que não deveria ser absoluto, mas, do jeito que está, é mais fácil fechar essa Casa aqui, ué. Fecha aqui, porque o Supremo vai, bate o escanteio, vai para área e cabeceia. Para que isso aqui?

Tudo que a gente faz aqui não vale absolutamente nada, tudo eles mudam, eles legislam, eles fazem o que querem, passam por cima da Constituição, passam por cima das leis, e nós aqui tomando chinelada nas nádegas. Como se nada estivesse acontecendo. Até quando?!

Continua após a publicidade

Eu tenho vergonha na cara, eu não vou parar de falar.

E, agora, essa Casa pode dar uma grande resposta, sustando os efeitos da resolução do CNJ, a mesma que criou a audiência de custódia, para que milhares de criminosos não saiam nas ruas, porque agora eles decidiram que mais de cinco mil criminosos que estavam em medida de segurança vão ser atendidos pelo SUS, isso é tragédia anunciada. Esses criminosos vão matar, vão estuprar, vão esquartejar, e nós aqui quietos, isso sim deveria ser votado em regime de urgência, e não essa arapuca que querem dar aí um cheque em branco para o Lula gastar mais, mais e mais.

Falta vergonha na cara desse Congresso Nacional, que não pode ficar de quatro para o Supremo Tribunal Federal.

*Manifestação do deputado Delegado Palumbo (MDB-SP) na sessão de 17 de maio