O Poder Judiciário, a Revisão da Vida Toda e o risco de uma proposta vergonhosa do INSS

Muito se alardeou sobre a Revisão da Vida Toda na mídia, nas redes sociais, nos canais de YouTube de advogados e afins e isso criou uma expectativa muito grande por parte dos beneficiários do INSS.

A grande maioria destes beneficiários achou que teria direito a esta Revisão. Alimentaram grandes esperanças, sem ter o conhecimento de que isto seria para poucos, muito poucos.

Aposentados há mais de 10 anos, não. Aposentados depois da reforma previdenciária, em novembro/2019, não.

Ao Supremo Tribunal Federal cabia a decisão sobre a matéria que veio em 1.º de dezembro de 2022, e veio favorável, e sobre esta caberia recurso.

Prazo de 30 dias úteis com recesso forense neste período, e o INSS, como de costume, recorre para apresentar embargos de declaração, para opor-se aos pontos que entendeu controversos da decisão.

Um novo julgamento para este recurso é iniciado em julho e já com dois votos que não foram uniformes entre si, pois cada julgador - ministro Alexandre de Moraes e ministra Rosa Weber - entendeu de forma diferenciada em pontos da decisão, da controvérsia sobre o assunto e abrindo possibilidades a novo recurso.

Para completar, o ministro Cristiano Zanin, recém-empossado, pediu vista dos autos para se inteirar sobre a matéria. Foi pedido prazo para analisar o feito, o que implica 90 DIAS de suspensão de andamento. Qual será o seu voto, nova divergência? Provavelmente. Restarão ainda mais oito votos, num total de 11.

Ou seja, este ano este julgamento dos embargos NÃO SERÁ CONCLUÍDO.

Finalizada esta fase de julgamento, caberá um novo recurso e isto será explorado pelo INSS ao máximo, o que poderá arrastar o julgamento final por mais alguns anos, que, no meu entender, pode ultrapassar mais de dois anos até o trânsito em julgado - quando, aí sim, não caberá mais qualquer recurso.

É a nossa lei, em conformidade com os dispositivos constitucionais e processuais.

A alegação do INSS de que haverá um prejuízo bilionário aos cofres públicos é pura balela, pois, como já dito, o direito não cabe a todos e, aos que cabem, os valores não são de grande monta.

O beneficiário deve, ANTES de propor qualquer ação, apurar através de cálculo - a ser feito por especialista em cálculo previdenciário -, verificar se vai obter vantagem com a pretendida revisão. Mediante o resultado deste cálculo, o beneficiário deve decidir se vale, afinal, propor a ação para a Revisão da Vida Toda.

Vale a pena procurar os meandros legais para aqueles que apuraram através de cálculo os valores realmente devidos e que tenham saúde e paciência para esperar.

Ao final de todo este trâmite processual, ainda corre-se o risco de uma proposta vergonhosa do INSS para pagar, por acordo a ser apresentado por eles, de parte do valor apurado em parcelas anuais. Ou mesmo os credores terem de amargar o pagamento dos precatórios da importância apurada, o que sofreu forte abalo pela PEC do Calote do governo anterior e ignorado pelo governo atual, sempre em detrimento do beneficiário.

Muda governo, mas não muda o País!

O Executivo tem a seu favor a máquina emperrada do Poder Judiciário, as restrições legais que impõem limites à pretensão e conta com a longevidade restrita de seus segurados.

Torço sempre para estar enganada e ficarei muito feliz se assim estiver.

Vida longa aos aposentados!

*Fátima Bonilha é advogada previdenciária