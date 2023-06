O Poder Judiciário e as garantias das minorias

Rogéria Dotti. Foto: Divulgação

Ao dividir os Poderes da União entre Legislativo, Executivo e Judiciário, o constituinte originário reservou ao primeiro a incumbência de formular os marcos normativos - cabendo aos demais, de forma respectiva, a sua execução e interpretação. Todavia, semelhante estrutura, característica dos regimes republicanos, não é estanque: para assegurar os direitos das minorias, as determinações das cortes superiores podem equivaler-se à letra da lei, desde que consonantes com mandamentos da Constituição.

Tal papel - imprescindível para que se promova o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outros, conforme prevê o inciso IV do art. 3º da Carta de 1988 - tem sido desempenhado com sucesso, no Brasil e em diversas nações, sendo responsável por avanços que não ocorreriam de outra maneira, sobretudo se dependentes da ação de parlamentares (comprometidos, sempre, como representantes eleitos, com os interesses de suas bases).

Nessa toada, a atuação dos Tribunais tem ganhado cada vez mais relevância para a promoção da inclusão social e para a própria evolução do Direito. Como pontuou Ronald Dworkin em "Law's Empire", publicado em 1998, "importa como os juízes decidem os casos, pois, quando as decisões judiciais afetam muitas pessoas, o direito normalmente se torna aquilo que os juízes dizem que ele é". A verdade é que, para o bem do Estado Democrático de Direito, diante da indiferença do Poder Legislativo a questões contra majoritárias, o Poder Judiciário não tem se omitido.

Tivemos um exemplo notório no passado recente, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) - provocado em decorrência da inação do Congresso Nacional no sentido do reconhecimento das relações estáveis entre pessoas do mesmo sexo, que não faziam jus a partilha de bens, herança ou pensão previdenciária - equacionou uma situação grave, em torno da qual não se obtinha consenso. Ao invés de adotar uma postura de aspecto neutro e legalista, os ministros avaliaram a controvérsia à luz dos princípios estabelecidos na Constituição, a despeito da eventual discordância popular.

Para a plena compreensão desse fenômeno, é crucial que se abandone a ideia da "neutralidade estatal", porquanto a simples proibição da discriminação não bastaria para a real efetivação da igualdade. Esta dependeu de palavras e atos concretos da sociedade civil, que, organizada, impulsionou os magistrados a operar ativamente para a adequação do ordenamento jurídico às urgências e contingências do momento presente.

Independentemente das ações afirmativas e políticas públicas implementadas pelos vários setores do poder público, a isonomia material deve se realizar também por meio de uma conduta contra majoritária das cortes superiores: se o Poder Legislativo encontra-se vinculado à vontade da maioria, o Poder Judiciário responde aos valores constitucionais - daí a legitimidade de suas iniciativas para reconhecer as garantias das minorias (que concorrem para a conformação do Direito às exigências do futuro que queremos construir).

*Rogéria Dotti, advogada, sócia da Dotti Advogados, especialista em direito civil, processo civil e direito de família e sucessões e secretária-geral do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP)