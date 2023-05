O prazo da interceptação das comunicações telefônicas 2 (1)

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

No Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos[2], são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.[3]

O texto constitucional, portanto, declara, via expressões de clareza solar, inviolável o sigilo das comunicações telefônicas:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.[4]

A inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas é, decerto, a regra.

Regra que materializa concretamente, no mundo da vida, a norma consubstanciada no art. 5º, caput, X, Constituição Federal:

Continua após a publicidade

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.[5]

A Lei 9.296/1996, por isso mesmo, determina -- no tocante à admissibilidade da interceptação de comunicações telefônicas --, a observância, obrigatória, dos seguintes requisitos:

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Continua após a publicidade

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Confira-se, a propósito, que, a cabeça do art. 2º, Lei 9.296/1996, utiliza o verbo 'ser' no imperativo, escapando, assim, ao critério da disposição e da discricionariedade judicial.

O art. 5º, Lei 9.296/1996, estabelece que:

Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.[6]

No dia a dia da advocacia criminal tem-se visto interceptações de comunicações telefônicas eternas, perpétuas, porque renovadas sistematicamente por mais de dois ou mais anos.

Como se no Estado Democrático de Direito isso fosse possível, constitucional, convencional, racional, razoável e proporcional. O extravasamento, a passos larguíssimos, assim, dos prazos legais, viola abertamente os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade[7].

Violenta, francamente, o postulado da racionalidade.

Continua após a publicidade

Postulado da racionalidade como vertente lógica, necessária e inexorável do princípio do Estado Democrático de Direito, expressamente previsto no art. 1º, caput, Constituição federal:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...].

O postulado do Estado Democrático de Direito é o continente.

Os demais postulados constitucionais são todos conteúdos -- conteúdos que não podem demolir o continente.

Há, aqui, como mencionei em textos anteriores, uma relação de adequação e de imbricamento que se estabelece, naturalmente, de continente para conteúdo e vice-versa. Assim como desbravadora e paradigmaticamente revelado pelo psicanalista britânico, pioneiro em dinâmica de grupo, Wilfred Ruprecht Bion.

Irrompe daí a necessidade de se interpretar as normas constitucionais de forma sistemática.

O método dogmático existe para construir-se racionalmente um sistema.

Continua após a publicidade

18. O sistema do ordenamento jurídico. Sistema do ordenamento jurídico que é uma ordem e não um caos.

Como lembra o ex-ministro Eros Grau:

[...] não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços. Tenho insistido em que a interpretação do direito é interpretação do direito, não de textos isolados, desprendidos do direito. Não se interpreta textos de direito, isoladamente, mas sim o direito -- a Constituição -- no seu todo.[8]

É bom esclarecer, então, que a violação do sigilo das comunicações -- e, por consequência inafastável, natural, lógica, jurídica e sociológica, da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas -- é uma medida coercitiva, invasiva e, como tal, excepcionalíssima.

Nesse sentido, destaca-se do texto constitucional:

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

Continua após a publicidade

I - restrições aos direitos de:

c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;

§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.[9]

A ideia-força aqui é a de que é vedado a anabolização das exceções para, temerariamente, debilitar a regra.

O Estado de Defesa -- que serve à Defesa do Estado e das Instituições Democráticas --, sempre decretado antes do Estado de Sítio, pressupõe, necessariamente, a existência de anomalia constitucional, de instabilidade institucional ou de calamidades. De calamidades de grandes proporções na natureza.

A isso se soma, ademais, que, no Estado de Sítio, a restrição do direito fundamental ao sigilo das comunicações telefônicas não pode ultrapassar o prazo de sessenta dias -- trinta dias prorrogado uma vez, por igual período. Isso, repita-se, num quadro de anomalia, de instabilidade institucional ou de calamidade extremada.

O que vale por dizer, certamente, que, no período de normalidade constitucional, com muitíssima maior razão, considerada a interpretação sistemática do texto constitucional, esse prazo de sessenta dias nunca poderá ser extravasado -- em nenhuma hipótese!

Continua após a publicidade

Nesse sentido, o jusfilósofo do direito alemão Rudolf Stammler, da escola neocriticista de Baden, revelava que:

Quem aplica um artigo do Código, aplica o Código todo.

No Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto 592/1992[10]:

ARTIGO 5

Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas.

Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau.

Na Convenção Americana sobre Direitos Humanos [Pacto de São José da Costa Rica], promulgada pelo Decreto 678/1992[11]:

ARTIGO 29

Normas de Interpretação

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:

a) permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados-Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados;

c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e

d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, promulgada pelo Decreto 7.030/2009, estabelece que:

Direito Interno e Observância de Tratados

Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.

Por fim, traz-se à luz a Recomendação 123/2022, CNJ -- Conselho Nacional de Justiça:

Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Arrematando, a teor das normas constitucionais e convencionais, o prazo de duração da interceptação de comunicações telefônicas não poderá ultrapassar jamais -- e isso na pior das hipóteses, ressalva-se -- o prazo de sessenta dias. Na Constituição federal:

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais [e internas][12] pelos seguintes princípios:

II - prevalência dos direitos humanos.

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' -- Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seccional do Rio Grande do Sul

[1][Alexandre Langaro, "O prazo da interceptação das comunicações telefônicas", publicado no jornal O Estado de S. Paulo [https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/o-prazo-da-interceptacao-das-comunicacoes-telefonicas/].

[Alexandre Langaro, "Dogmática Penal por artigos", 2020, Kindle/Amazon].

[Alexandre Langaro, "O prazo da interceptação das comunicações telefônicas", https://www.tiktok.com/@alexandre.langaro/video/7233973997300387078?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7233884040956724742].

[Alexandre Langaro, "O prazo da interceptação das comunicações telefônicas" https://www.instagram.com/reel/CsWZ7nXgaYX/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==].

[2][Preâmbulo, Resumo ou Ementa da Constituição federal].

[3][Art. 5º, caput, X, Constituição federal].

[4][Grifado por conta].

[5][Idem].

[6][Sem o grifo no original].

[7][CPP/Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito].

CPC/Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência].

[8][STF, ADIN 3.685-8/DF].

[9][Grifos aditados].

[10][ARTIGO 17

Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas].

[11][ARTIGO 11

Proteção da Honra e da Dignidade

Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas].

[12][O conteúdo entre colchetes é estranho ao texto constitucional e foi introduzido pelo autor do artigo].