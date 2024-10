Pedro Estevam Alves Pinto Serrano

Bacharel, mestre e doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP com pós-doutoramento em Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e em Direito Público pela Université Paris Nanterre. Professor de Direito Constitucional e de Teoria do Direito na graduação, no mestrado e no doutorado da Faculdade de Direito da PUC-SP. Foto: Arquivo pessoal