O que é compra e venda bipartida de imóvel

É uma forma especial de compra e venda em que ocorre a aquisição da nua propriedade por uma pessoa e do usufruto por outra.

Entende-se por nua propriedade o domínio sobre o imóvel, despida de usufruto (direito de usar o bem). Portanto, o nu-proprietário não detém a posse direta, uso e gozo do bem, que são de direito do usufrutuário.

A escritura constará, primeiramente, o proprietário pleno transmitindo a propriedade e, na sequência, os outros dois sujeitos, sendo um adquirente da nua propriedade e o outro do usufruto

Há, neste caso, a perspectiva de propriedade plena, que será consolidada no caso de: renúncia do usufruto, fim do prazo determinado ou com a morte do usufrutuário, no caso do usufruto vitalício.

Para facilitar o entendimento, vamos ao exemplo:

Maria, mãe de João, filho único, pretende adquirir um imóvel no valor de R$ 200 mil. Contudo, não possui o dinheiro integral para a aquisição do bem e solicita a ajuda do seu filho. João, após realizar o levantamento dos custos fiscais e tributário incidente sobre a operação, percebe que em vez realizar a compra do imóvel em conjunto (condominio) com sua mãe, seria mais vantajoso, na mesma escritura, adquirir a nua propriedade e sua mãe o usufruto vitalício a título oneroso.

A grande vantagem nesse caso é que, após o falecimento de Maria, sem a necessidade de inventário, a propriedade plena será consolidada em favor de João.

Observe que não é o usufruto que está sendo vendido, ele foi constituído onerosamente.

Conforme previsão do art. 1.393, o usufruto não pode ser alienado, destaque:

"Art. 1.393. Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso".

Voltando ao exemplo acima, Maria não pode alienar o usufruto a terceiro, contudo, ela pode ceder gratuitamente ou onerosamente, sendo que, o cessionário (pessoa que recebeu o direito de usar) está adstrito ao prazo estabelecido no usufruto de Maria e, se vitalício, até a sua morte. Ou seja, o cessionário obedecerá aos requisitos do usufruto de Maria. Caso ela renuncie o direito, o prazo do usufruto se esgote e/ou ela morra, a propriedade plena será consolidada em favor do nu proprietário, cancelando-se o usufruto.

Ainda sobre o exemplo, é perfeitamente possível que João, no futuro, venda a nua propriedade, ciente o adquirente que deverá respeitar o usufruto em favor de Maria.

Da mesma forma, é possível que João e Maria, conjuntamente, realizem a transmissão da propriedade e de seus direitos em favor de terceiro que, por consolidação da propriedade, extinguirá o usufruto (art. 1.410, VI do CC).

Portanto, a depender do caso e após o levantamento dos custos, a venda bipartida pode ser vantajosa, inclusive para fugir do inventário.

*Raphael de Mendonça Tanus Madeira é advogado (OAB/ RJ 197.402), com especialização em Direito Imobiliário, Consumidor, Sucessório e pós-graduado em Direito Processual Civil. Sócio do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ