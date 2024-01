Antes de entrarmos nessa discussão sobre o que é melhor, precisamos primeiro entendermos o papel dos imóveis e dos fundos imobiliários, isso porque, embora eles pertençam ao mercado imobiliário, eles também possuem funções diferentes.

PUBLICIDADE Quando eu falo sobre imóveis, conseguimos listar várias maneiras de se ganhar dinheiro com eles, como: compra e venda de terrenos, renda com aluguéis, valorização, leilão, desenvolvimento e incorporação imobiliária. Essas são somente algumas maneiras de ganhar, mas o importante, que temos que destacar aqui, é que a valorização e a renda com aluguéis são as principais maneiras de ganhar dinheiro com imóveis. Leia também Minha avó já dizia: 'Invista em terras, pois Deus não fará mais delas' Onde você poderia ter aproveitado uma grande oportunidade investindo em imóveis, era na região de Vila Velha, no Espírito Santo, onde o metro quadrado, de Setembro de 2018 a Setembro de 2023, valorizaram mais de 27,3%, segundo a FipeZap.

Publicidade

Ou, quem sabe, você poderia ter alugado seu apartamento no estado de Goiás, onde o preço do aluguel residencial subiu 37,28% em 2023, três vezes mais que a inflação, segundo a FipeZap.

Por isso, quando falamos sobre os imóveis, existem várias maneiras diferentes de ganhar dinheiro, mas as coisas mudam quando falamos sobre fundos imobiliários. Isso porque os FIIS permitem basicamente duas maneiras diferentes de ganharmos dinheiro com eles: a valorização e os dividendos.

Historicamente, é muito difícil um fundo imobiliário nos entregar uma valorização igual.

Um exemplo disso é o próprio MXRF11, o maior fundo imobiliário do Brasil, com mais de 1 milhão de cotistas, que desde o seu IPO na bolsa de valores em 2012 até hoje valorizou apenas 9,87%.

Um outro exemplo pode ser também o VISC11, um fundo de shoppings bem conhecido, com mais de 20 shoppings em 12 estados diferentes, onde o seu IPO, de 2017 até os dias de hoje, valorizou 18,72%.

Publicidade

Se o seu foco é ganhar dinheiro com a valorização de um imóvel, eu não tenho dúvidas que a melhor opção é você investir no mercado imobiliário.

Agora, quando o assunto é aluguel, a história é muito diferente. Com os fundos imobiliários, você pode ganhar dinheiro todo mês, sem ter de fazer nada, graças aos dividendos.

Quando você compra cotas de Fundos imobiliários, que também são chamados de FIIS, nós também recebemos dividendos, que são uma parte do lucro líquido. Quanto mais cotas você tem, mais dividendo você ganha.

Fora que a grande maioria dos FIIs paga dividendos mensalmente. O que são os dividendos? São basicamente uma parte do lucro do FII, pago a seus cotistas, podendo ser no 1°,5°,10° ou 15° dia útil de todo mês.

Sabendo disso, podemos, de fato, comparar a renda de um aluguel de locação de um imóvel com a renda através dos dividendos dos fundos imobiliários, que também são um aluguel mensal!

Publicidade

Na minha visão, quando o assunto é aluguel ou dividendos, os dividendos dos FIIS são melhores e eu posso te provar:

Segundo a Fipe zap, a rentabilidade anual do preço do aluguel em imóveis residenciais em são paulo está em torno de 5,38%

Enquanto isso, uma carteira de FIIS pode nos dar tranquilamente um rendimento próximo de 10% ao ano somente com dividendos. Ou seja, o dobro do aluguel.

Além disso, vale considerar que o aluguel de um imóvel acaba sendo tributado, enquanto os dividendos dos FIIS são livres de impostos.

Fora que existem alguns custos consideráveis quando temos um imóvel de aluguel vazio, como o condomínio e o IPTU.

Publicidade

E o melhor: quando você investe em fundos imobiliários, automaticamente, no mês seguinte, você já consegue ganhar dinheiro com dividendos.

Agora, se você coloca um imóvel para alugar, o prazo para você encontrar um inquilino pode chegar até 82 dias, segundo a Pesquisa de Valores de Locação Residencial do Secovi-SP.

E é por conta desses motivos que dividendos de fundos imobiliários são melhores que aluguéis de imóveis.

Independentemente de qual seja a sua escolha ou objetivo, é necessário que você esteja atrelado ao mercado imobiliário, porque com a atual queda dos juros do Brasil, teremos muitas oportunidades de investimento no mercado nos próximos 12 meses.