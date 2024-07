O presente momento é o da prorrogação da concessão da coleta e destinação dos resíduos por mais vinte anos, com aval do Tribunal de Contas do Município e observância de uma série de recomendações. Daí a oportunidade de formalizar sugestões colhidas numa reunião do Conselho de Sustentabilidade da Fecomércio, que propôs à Municipalidade: a) destacar no carnê do IPTU o custo da coleta e destinação de resíduos, a fim de que os munícipes e as empresas saibam o real dispêndio com esse serviço. B) Beneficia, por meio da diminuição da taxa relativa a essa atividade, o cidadão e o empresário que fizerem a triagem dos recicláveis para descarte e participarem da coleta seletiva/reciclagem e de sistemas de logística reversa. É uma forma de aumentar a produtividade das centrais mecanizadas, gerar renda para as cooperativas e melhorar os índices de reciclagem e, assim, contribuir para a implementação da economia circular no município e para a redução da emissão de gases de efeito estufa, vez que haverá menos caminhões transportando os resíduos até os distantes aterros sanitários.

De fato, a reciclagem ainda é um projeto que fica a dever à população paulistana. Embora todos os cem distritos municipais sejam atendidos pela coleta seletiva, há vinte e quatro por cento das vias públicas ainda não cobertas por esse serviço. É que são comunidades ou favelas nas quais a ocupação desordenada do território não permite que os caminhões da coleta adentrem. Com isso, boa parte dos resíduos é arremessada na via pública. De onde partem para entupir bueiros e contaminar córregos.

As outras sugestões do Professor Goldemberg são: c) considerar o tratamento térmico de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU como opção tecnológica eficiente para a destinação ambientalmente adequada daqueles gerados na cidade e d) instituir a educação ambiental permanente, seja por meio do aumento da difusão nas redes sociais do “Recicla Sampa”, que desempenha importante papel de orientação, seja pela intensificação da abordagem desse tema nos currículos escolares.

É uma contribuição a mais que esse notável cientista e homem público oferece para o enfrentamento de um dos dramas paulistanos. A cuja consecução, é necessária a adesão da Academia, do empresariado, do Terceiro Setor e de toda a sociedade civil bandeirante.

O que fazer com a excessiva produção de lixo em São Paulo? Quem tiver mais alguma ideia, a municipalidade agradece a colaboração.