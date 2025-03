Opinião | O que fazer com o tempo livre pós-carreira?

Muitos já tomaram consciência que a vida da maioria é nascer, desenvolver-se, estudar, trabalhar, procriar, viver e morrer Coisas pré-determinadas pelo sistema, ao qual vivemos e estamos inseridos, ainda que saibamos que existam as escolhas no decorrer da caminhada da vida, a exemplo de casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos, mudar de emprego, não mudar de emprego etc. O fato é que esse referido sistema nos coloca em caixas pré-definidas por nós mesmos, por achar que é um bom modelo para se viver: família, estudos e trabalho.

O que falar do tempo livre face a isso? Segundo pesquisas, entre as tarefas que "roubam" o tempo livre, ou seja, o que mais sobressai são o sono e o trabalho. Poucos param para pensar quanto de tempo às obrigações diárias ocupam durante toda a vida de uma pessoa. No caso dos brasileiros, a pesquisa do Instituto Ipsos, encomendado pelo Nubank, apontou que são, em média, no total 43 anos (ou seja, 74% da vida de uma pessoa). Com todos esses anos dedicados ao trabalho, sono e obrigações diárias, sobra muito pouco para aproveitar com lazer ou descanso, equivalente a 26% (15 anos em uma vida inteira). Cientes disso, podemos dizer o quanto é precioso desfrutar do tempo livre e saber muito bem usá-lo.

Já cheguei a ouvir executivos dizendo que, caso se aposentassem e perdessem o poder, pensariam em suicidar-se.

Por isso, gostaria de ressaltar que para aqueles que ainda pensam que o tempo livre no pós-carreira pode ser um fardo, algo que vai trazer impactos negativos para a pessoa, acredito que passou da hora, das pessoas enxergarem o tempo livre como um privilégio a ser cuidadosamente planejado e muito bem vivido.

Há organizações que já se preocupam com um trabalho preventivo para ajudar os seus colaboradores mais sêniores a migrarem para aposentadoria de uma maneira mais estruturada, assim como muitas empresas especializadas em pessoas, assim como nós, trabalham muito bem focadas neste contexto para apoiar as pessoas a fazerem transições planejadas e felizes.

No pós-carreira é hora de pensar em ampliar o tempo dado a determinados hobbies, que não eram quase acessados, porém são importantes e trazem satisfação. Ou seja, focar mais tempo no autocuidado, maior contato com a natureza e o contato com o ar livre, resgatar um núcleo de pessoas consideradas amigas para pensar em atividades conjuntas e alegres, praticar o voluntariado, escrever, fazer cursos como dança, cerâmica, artes marciais e um instrumento musical.

Contemplar, observar, ouvir, relaxar, interagir com quem nos faz bem. O “timão do barco” está em nossas mãos, somos os únicos responsáveis pelo nosso bem viver, escolhas sábias para honrar a vida enquanto estivermos por aqui. Aproveitem o tempo, nosso maior capital, sem dúvidas.