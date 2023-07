O que pode mudar, para melhor ou para pior, com a reforma tributária?

Francisco Demolinari Arrighi. Foto: Arquivo pessoal

Pela proposta que está em discussão na Câmara, haverá a extinção de cinco tributos, sendo três federais, o PIS, COFINS e IPI, que serão substituídos pela CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços. Já os impostos locais que serão extintos são o ICMS e o ISS, onde será criado o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dual, dividido em duas partes, o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), que vai unificar o ICMS e ISS, e a outra parte do IVA será o CBS.

Vale destacar que isso não acontecerá de uma hora para outra. Haverá uma regra de transição, sendo que a cobrança do IVA DUAL começará em 2026, com alíquotas de 0,9%, no caso de tributo federal, e 0,1% no imposto dos estados e municípios. Em 2027 o CBS vai substituir os impostos federais e o IBS terá alíquota teste até 2028, já de 2029 a 2032, o IBS será acrescido de um décimo a cada ano, sendo que o novo tributo finalmente vai substituir de forma integral os impostos indiretos de estados e municípios. A alíquota que incidirá sobre bens e serviços ainda não foi definida, mas os estudos indicam que pode chegar em torno de 25%, sendo que na prática pode chegar a mais de 30%.

Caso seja aprovada no Senado como está, realmente há grande possibilidade de impactos de forma negativa para os prestadores de serviços, que serão os mais afetados, o que pode interferir no poder de compra dos brasileiros. Porém, vale destacar que muitos produtos terão redução, ou seja, como alguns terão aumento e outros não, vai acabar compensando, o que acaba que no fim não impactará no preço final. Por exemplo, se um salão de beleza terá aumento no imposto e pagar menos na aquisição de produtos, acabará compensando e o preço final não haverá alteração.

Vale destacar que economistas argumentam que o aumento de produtividade do país será tão grande que, no fim das contas, todos terão ganhos. Nada ainda é muito certo, mas da forma que tudo está sendo desenhado, teremos o IBS/CBS calculado com alíquota provável de 25%, eliminando PIS e COFINS, mais 10,88% dos impostos que permanecerão, ou seja, podendo chegar a 35,88% de imposto, tendo um aumento de quase 10% quando for do Lucro Real, e de mais de 12% quando estiver no Lucro Presumido, o que pode inviabilizar a atividade dos prestadores de serviços, que vêm se mobilizando contra a reforma.

A reforma tributária é importante, pois com a eficiência do sistema, haverá um ganho econômico, já que pagar impostos se tornaria menos oneroso. O que se pretende é que haja um aumento de arrecadação a longo prazo e com uma reforma tributária bem sucedida acabaria melhorando a produtividade da economia e reduziria o custo Brasil, buscando atrair novos investidores, pois um dos grandes entraves é a carga tributária e a burocracia.

*Francisco Demolinari Arrighi, consultor tributário e presidente da Fradema Consultores Tributários