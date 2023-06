O que saiu disso tudo

Foto: Ocean Gate/EFE

Não diria que sinto decepção, porque sempre fui bastante cética a respeito desse assunto, talvez por perceber quase desde sempre a natureza humana, suas idiossincrasias, observando bastante, me preparando, até para evitar sofrer tanto.

Tudo bem que nem adianta, porque a cada baque apenas aprendemos como tudo pode ir infinitamente bem mais fundo, vide agora o submarino e os tripulantes lá no fundo do mar fazendo companhia aos restos do Titanic. Alguns milhões de dólares gastos numa aventura por algumas horas para milionários. Mais uma. Só que essa, ao contrário dos passeios espaciais de minutos, aquela olhadinha do lado de fora da Terra, não deu certo. Não é como o padre sonhador voando com seus balões mágicos.

O que chama a atenção é a busca contínua e insana por feitos e coisas exclusivas, muito além de bolsas e roupas de grife; cada vez mais e mais, de forma a reafirmar o poderio econômico nesse mundo tão cheio de disparidades. Muito além dos esportes de aventura que desafiam o corpo humano, mas que servem à Ciência, testando os limites possíveis. Muito além, inclusive do que esses dólares poderiam fazer se aplicados aos estudos que pudessem evitar a eclosão de novas pandemias, novas interrupções de tantas vidas, sonhos, futuros - outra tenebrosa e possível pausa obrigatória. A luta contra vírus, bactérias, insetos, muito do invisível e do visível.

Não se preocupem que não vou - e nem saberia como fazer isso com precisão - calcular quantas casas populares, pratos de comida, etceteras poderiam ter utilizado essa grana toda dos passeios dos ricos em prol de ao menos mais pessoas, um teco da humanidade. Aponto apenas como mais um fato de como, mesmo depois da mortandade que assistimos e sentimos, o egoísmo prevalece. Isso sem contar alguns outros bons dinheiros gastos nas tentativas de salvar essas pessoas de suas próprias maluquices.

Assim também de alguma forma é a guerra mais visível do momento, ultrapassando quase um ano e meio. Os milionários aventureiros mortos, que eu saiba, não eram das indústrias de guerra, que estes se mantém ocultos, quietinhos, apenas contando ganhos com balas para lá e para cá, tanques, mísseis, seus brinquedinhos mortais que alimentam o ódio, o horror. Uma guerra que a poderosa Rússia começou em plena pandemia, e que acabou chamando o mundo todo para dançar com ela, de um lado ou outro. Os senhores da guerra e seus investidores agradecem passando a mão em suas generosas barrigas, juntos, fumando charutos em algum lugar bem protegido.

Marli Gonçalves. Foto: Catherine Krulik

O desperdício - a palavra-chave - de dinheiro, de energia, de alimentos, de atenção com as necessidades reais, retratado em discursos emocionantes, superados por outros dias após dias, ainda é a marca do que está saindo disso tudo.

Não sei se exatamente por medo, por perceber a fragilidade e as surpresas da vida, por oportunismo ou insensibilidade, se pelo imediatismo, parece que todas as promessas de que seríamos melhores foram mesmo esquecidas em algum canto por aí. No espaço. Afundadas no oceano. Explodidas no ar ou atingidas por disparos.

A esperança? Ah, essa foi vista batendo a cabeça por aí.

*Marli Gonçalves, jornalista, consultora de comunicação, editora do Chumbo Gordo, autora de Feminismo no Cotidiano - Bom para mulheres. E para homens também, pela Editora Contexto