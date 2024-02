Em outras palavras, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo envolve uma relação – estabelecida entre partes contratantes entre um conjunto de direitos e de encargos em relação de equivalência. Desde então, referida relação não pode ser alterada. Rompido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nasce o direito à compensação.

Com efeito, em função das obras e serviços a cargo do contratado é estabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e sua remuneração ao longo do contrato, consoante previsão do art. 37, inciso XXI, da Constituição, o qual prevê que as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública do qual decorram cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento e mantenham as condições efetivas da proposta.

A Lei n.º 14.133/2021, no seu art. 124, inciso II, alínea “d”, prevê os contratos administrativos poderão ser alterados para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada a repartição de riscos.

A manutenção das condições efetivas da proposta, bem como das legítimas expectativas patrimoniais, deve ocorrer pela preservação, ao longo de toda execução contratual, da equivalência entre as recíprocas obrigações contratuais, inclusive através da fixação de um critério de reajuste, o qual deverá retratar a variação efetiva do custo de produção desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela.