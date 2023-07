O regime tributário das SAFs

Bruno Carramaschi e Raul Gouveia. Fotos: Divulgação

No jornalismo esportivo recente, as notícias envolvendo transações ocorridas fora dos campos de futebol vêm chamando mais atenção que os acontecimentos dentro do gramado. Dias atrás, foi aprovada a venda de 75% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Atlético-MG ao grupo dos 4Rs (Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador). Em abril do ano passado, outro clube mineiro, o Cruzeiro, que já havia sido transformado em uma SAF, também foi comprado. A aquisição de 90% do clube foi feita pelo jogador Ronaldo "Fenômeno", em uma transação avaliada em aproximadamente R$ 400 milhões.

Embora a compra e venda de times de futebol já fosse possível no Brasil, esse tipo de transação ganhou impulso com a promulgação da Lei 14.193/2021, que criou a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com o potencial de revolucionar o futebol brasileiro, a Lei das SAFs permite -- mas não obriga -- que os clubes de futebol criem ou se transformem nesse novo subtipo societário das sociedades anônimas.

Atualmente, a gestão dos clubes de futebol no Brasil é realizada majoritariamente por associações civis sem fins lucrativos em um modelo que vem demonstrando esgotamento. Levantamento feito pela consultoria Ernst & Young apontou que 95% dos clubes de futebol brasileiros encontravam-se endividados mesmo antes da pandemia, o que não condiz com uma indústria capaz de gerar mais de R$ 8 bilhões de receitas, tal como ocorreu no Brasil em 2022.

O cenário financeiro dos clubes pertencentes às ligas europeias, onde se pratica o futebol que mais atrai atenção no mundo, contrasta com o daqueles que disputam o campeonato brasileiro. Na temporada de 2020/2021, os clubes pertencentes à Premier League da Inglaterra foram capazes de gerar lucro de EUR 541 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões na cotação atual) com uma receita apurada de mais de R$ 30 bilhões. Não surpreende que a maior parte dos clubes que integra essa liga é constituída como empresa, o que possibilita a captação de investimentos com instrumentos jurídicos mais adequados, a exemplo dos vários casos de times europeus que recebem investimentos de fundos de private equity.

Embora a SAF tenha trazido algumas novas possibilidades de financiamento para os times brasileiros como as debêntures-fut, fato é que a constituição de uma sociedade anônima para a gestão de times de futebol já era perfeitamente possível há décadas. A grande relevância da Lei das SAFs está no fato de que a gestão dos times passa a poder ser feita por estruturas tipicamente empresariais, com uma tributação muito mais benéfica do que aquela aplicável às sociedades empresariais comuns.

Pois bem. Do ponto de vista tributário, o Regime de Tributação Específica do Futebol (TEF) trazido pela Lei 14.193/2021 permite que as SAFs façam um recolhimento único mensal de 4% das receitas recebidas em substituição ao recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins e de certos tipos de contribuições previdenciárias. É importante ressaltar que, nos cinco primeiros anos de constituição da SAF, a alíquota aplicável é a de 5%, embora estejam excetuadas da tributação as receitas decorrentes da cessão dos direitos desportivos dos atletas, o que, no fundo, constituem-se como a principal fonte de recurso dos clubes, aliada às receitas decorrentes dos direitos de transmissão dos jogos.

É evidente que o regime de tributação das SAFs traz vantagens significativas para empresas de futebol lucrativas quando comparado com o regime aplicável às empresas de outros setores. Via de regra, as empresas sujeitas ao lucro real estão submetidas a uma alíquota combinada de 34% de IRPJ e CSLL para a tributação do lucro e a uma alíquota combinada de 9,25% de PIS e Cofins para a tributação das receitas. Além disso, ainda que a SAF não esteja gerando nenhum lucro, a tributação diferenciada trazida pela Lei das SAFs também pode ser vantajosa, especialmente para sociedades com alto custo salarial.

Acrescente-se a todas essas vantagens fiscais a possibilidade de redução significativa dos custos de conformidade fiscal, tendo em vista que vários dos recolhimentos e cálculos de tributos pela SAF são realizados de maneira simplificada, uma única vez por mês, pelo regime de caixa.

Por fim, alguém ainda poderia argumentar que o regime tributário das SAFs não é vantajoso quando comparado com o regime tributário das associações civis sem fins lucrativos, tendo em vista que estas não sofrem tributação sobre renda própria ou sobre receita (com exceção de uma mínima tributação nesse último caso). No entanto, não se pode esquecer que os clubes constituídos sob a forma de associações ainda precisam recolher outros tributos como contribuições a terceiros incidentes sobre a folha de salários, imposto sobre serviços eventualmente prestados, para ficar em poucos exemplos. E mesmo com essa tributação mínima, os clubes de futebol no Brasil tiveram dívidas tributárias que ultrapassaram o patamar de R$ 3,7 bilhões em 2022, montante que poderia ser ainda maior não fossem os sucessivos programas de parcelamento/anistia tributários lançados nos últimos anos.

Como se vê, as vantagens trazidas pela Lei 14.193/2021 para o futebol brasileiro com a criação da SAF e de seus mecanismos de captação de recursos foram inúmeras, mas é preciso reconhecer que a introdução de um regime de tributação diferenciada trouxe conforto para que o "clube-empresa" fosse colocado em prática por empresários brasileiros e estrangeiros. Com os investimentos adequados e a consequente profissionalização do futebol brasileiro, espera-se que os times nacionais possam finalmente contar com uma melhor infraestrutura e serem capazes de reter seus talentos, fazendo com que o futebol nacional passe a uma nova fase na qual seja capaz de rivalizar com o futebol que se pratica em qualquer lugar do mundo. Do acionista ao torcedor, todos têm a ganhar com essa mudança.

*Bruno Carramaschi e Raul Gouveia, sócio e advogado da área Tributária do escritório de advocacia Lefosse