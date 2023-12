O rito do filho ausente

Todos os dias, como se fora religioso e fizesse uma celebração ao divino, logo bem cedo, ele ia até o quarto do filho ausente e se recostava em sua cama.

Olhava pela janela e via as árvores, ouvia os pássaros. Então, como por magia, o filho ausente se materializava. E conversavam, riam, olhavam fotos antigas, choravam.

Ricardo Viveiros Foto: Arquivo pessoal

Depois, nem se despediam. Seria triste. Apenas, ele se levantava, olhava em torno e se via no espelho do banheiro pela porta entreaberta.

Observava, a cada dia, o envelhecimento no rosto marcado pelo tempo. E sentia ainda mais a falta do filho ausente.

Caso alguém lhe perguntasse sobre aquela espécie de ritual, ele abriria um sorriso ao aclarar que não estava ficando senil.

É apenas uma tal de saudade...

*Ricardo Viveiros, jornalista, professor e escritor, é doutor em Educação, Arte e História da Cultura; autor, entre outros livros, de A Vila que Descobriu o Brasil (Geração), Justiça Seja Feita (Sesi) e Educação S/A (Pearson)