O rol dos culpados não existe mais

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Os arts. 393, II e 408, § 1º, Código de Processo Penal -- CPP, estabeleciam, como um dos efeitos das sentenças condenatória recorrível e da de pronúncia, o dever de se ordenar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados.

Ambos os preceitos, contudo, foram expressamente revogados; expressamente revogados respectivamente, pelos arts. 4º, Lei 12.403/2011 e 1º, Lei 5.941/1973.

Irrompe daí, decerto, no sistema do ordenamento jurídico brasileiro, o dever, que toca a todo e a qualquer juízo ou tribunal criminal, inclusive aos tribunais superiores, de se abster de determinar, como efeito consequencial, genérico e ou específico, da condenação penal, o lançamento do nome do réu no rol dos culpados.

É sempre bom salientar que, no Estado Democrático de Direito, fundado nos valores centrais, universais e invioláveis da cidadania, da dignidade da pessoa humana e do postulado da legalidade, tal e como expressamente previsto nos arts. 1º, caput, II e III e 5º, caput, II, Constituição federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei -- e lei como ato normativo emanado do Congresso Nacional, de acordo com o disposto na Lei Complementar 95/1998.

Isso significa -- considerado, no ponto, substancialmente, essa verdadeira e inafastável prerrogativa constitucional, jurídico-penal, de índole essencial e protetiva da dignidade da pessoa humana--, que o Estado-Juiz não pode -- ou melhor --, não deve, ainda que existente, no caso concreto, o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, mandar lançar o nome do réu no rol dos culpados.

Nesse sentido, a propósito, é importantíssimo recordar que o Código Penal, ao estabelecer, nos seus arts. 91 e 92, os efeitos genéricos e específicos da condenação, em momento algum menciona a pretensa -- e absolutamente inexistente -- possibilidade do lançamento do nome do réu no rol dos culpados, insista-se.

Soma-se a isso, ademais, que, o art. 1º da Lei de Execução Penal, determina que 'a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado'.

Aí está a pá de cal.

A Lei de Execução Penal manda, repita-se, materializar, no mundo do ser, no mundo real -- na vida vivida --, 'as disposições de sentença ou decisão criminal'. Entretanto, como anteriormente destacado, o juízo penal está constitucionalmente proibido de determinar, na sentença penal condenatória, o lançamento do nome do réu no rol dos culpados. Dado que inteiramente ausente, no ponto, repita-se, o reclamado, exigido e mais do que necessário ato legislativo. Se o fizer -- violando, por certo, direitos e garantias fundamentais, para dizer o mínimo -- comete gravíssimo ilícito constitucional; ilícito constitucional obviável, decerto, pela via expedita do habeas corpus -- conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder --, art. 5º, LXVIII, da Constituição federal. Isso porque, sistematicamente, diz o art. 5º, XXXV, da Carta Política da República, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

É preciso esclarecer, porque inteiramente relevante para o correto e adequado entendimento desse instituto jurídico-processual morto, sepultado e, portanto, extinto legislativamente -- e o uso da tautologia, na espécie, é muitíssimo proposital --, que o lançamento do nome do réu no rol dos culpados -- que não se confunde e tampouco pode ser visto e ou embaralhado com o boletim individual a que se refere o art. 809, do Código de Processo Penal --, carece, à exaustão, de respaldo constitucional; se ressente, a mais não poder, de legitimidade jurídica; e, vulnera abertamente a Constituição Federal, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal.

Vale destacar que o boletim individual -- que serve tão somente para fins de estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística ou repartições congêneres -- é parte integrante dos processos penais. Parte integrante dos processos penais que versa, inclusive e por exemplo, dentre outros elementos úteis ao serviço da estatística criminal, sobre as sentenças absolutórias e as concessões de habeas corpus. Consequentemente, nada -- absolutamente nada -- tem a ver, dentro desse contexto normativo específico, com o lançamento -- expressamente vedado, aliás, desde o preâmbulo da Carta Federal de 1988 -- do nome do réu no rol dos culpados.

Acresce-se a isso, com especial particularidade, que o Código de Processo Penal, ao revelar, detalhada e expressivamente, as bases, o formato, os pressupostos e os requisitos formais e materiais desse importantíssimo dossiê informativo estatístico -- o boletim individual --, não contempla, nem mesmo de passagem e ou obliquamente, a hipotética possibilidade de nele se fazer inserir o lançamento do nome do réu no rol dos culpados.

Concluindo, não mais subsiste, no sistema do ordenamento jurídico brasileiro, o malfadado lançamento do nome do réu no rol dos culpados. Lançamento do nome do réu no rol dos culpados revelador de um inescondível, chapado e inescapável ranço autoritário -- cuja repristinação, atente-se, jamais pode ocorrer, presente o postulado republicano, do qual se extrai a racionalidade que tem de orientar os atos estatais --, oriundo do Código Rocco, conforme expressamente declarado pela Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, de 8 de setembro de 1941.

Afirma-se essa tese com base natural, lógica e jurídica no altíssimo vigor normativo, na claríssima hierarquia e no inquestionável poder subordinante emanado nas normas constitucionais pretificadas, indisponíveis, inalienáveis, irrenunciáveis, inexoráveis.

Nunca é demais lembrar que, no Estado Democrático de Direito, o olvido -- consciente ou não -- às normas constitucionais é conducente à apuração e à imputação de responsabilidades aos claudicantes.

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' - Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seccional do Rio Grande do Sul