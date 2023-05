Fernando Goldsztein. Foto: ARQUIVO PESSOAL

De acordo com o mito popular, se colocarmos um sapo numa panela de água fervendo, imediatamente ele pula para fora salvando a sua vida. No entanto, se botarmos o mesmo sapo dentro de uma panela de água fria sob o fogo e deixar esquentando aos poucos, ele não percebe a mudança da temperatura e acaba sendo cozido. Sim, o sapo sente a temperatura aumentar mas, instintivamente ele vai se adaptando aquela mudança gradual, pouco perceptível. Isso até chegar um ponto em que o calor da água causará uma vaso dilatação e a consequente queda da pressão sanguínea. Ele já não terá forças para saltar da panela com a água cada vez mais quente. Fim do sapo.

Lembro com frequência desta parábola ao ver o noticiário político. Não tenho intenção de criticar o governo A ou B e nem a ideologia X ou Y, mas sim tentar aumentar a consciência sobre a ineficiência e a corrupção no estado brasileiro. A mistura entre o público e o privado é uma das principais travas que impede o crescimento e desenvolvimento do Brasil.

Entra governo e sai governo, alternam-se as forças partidárias e o status quo segue inabalável. Benesses e privilégios por todos os lados. Poucos beneficiando-se dos escassos recursos públicos que, se bem empregados, melhorariam a vida de milhões. Os exemplos estão por todos os lados. Mensalões, rachadinhas, orçamentos secretos, mudanças fantasma, licitações fraudulentas, loteamento de cargos, emendas pix, fundão eleitoral, uso dos aviões da FAB, retrocesso na lei das estatais e no marco legal do saneamento e muito mais.

Gosto especialmente de uma frase de Jose Mujica, o controverso ex-presidente uruguaio: "Algumas pessoas adoram dinheiro e entram na politica. Se elas gostam tanto assim de dinheiro, deveriam ir para o comércio, a indústria ou fazer o que quer que desejem - gostar de dinheiro não é nenhum pecado. Mas, o objetivo da política é servir o povo".

Infelizmente, dado o nosso baixo nível educacional e a eterna crença em um salvador da pátria, seguimos sendo o país de um futuro que nunca chega. Se quisermos realmente avançar, precisamos de uma vez por todas, deixar de fazer o papel do sapo que é cozinhado em fogo brando.

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do The Medulloblastoma Initiative