O setor de tecnologia e a reforma tributária

Mírian Lavocat. Foto: Divulgação

Na última semana, o relator da proposta de Reforma Tributária apresentou seu relatório preliminar para que se iniciem no Congresso Nacional os ajustes necessários à aprovação do texto.

Antes relutante em relação às exceções, já no último mês de maio o governo sinalizou com possíveis reservas. Por meio do seu secretário Especial de Reforma Tributária, Bernard Appy, o Ministério da Fazenda admitiu que será necessário tratamento diferenciado para alguns setores econômicos a fim de que a proposta seja aprovada.

Muito se fala nos setores do agronegócio, saúde, educação e transportes, mas existem ainda outras áreas em fase de franca expansão e crescimento que quase não têm sido levadas em consideração na hora de falar da reforma e que, por muito contribuir ao país, penso que poderiam receber um olhar mais atento por parte dos poderes Executivo e Legislativo.

O setor quaternário vem sendo deixado de lado e isso espanta pela sua magnitude, não só mundial, como também aqui em nosso país. Segundo dados da Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação (P&D Brasil), o setor apresentou, em 2021, um faturamento bruto de mais de 45 bilhões de reais e gerou mais de 55 mil empregos, entre diretos e indiretos.

Neste mesmo ano, foram mais de 1,5 bilhão de reais investidos em processos de pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de estimular políticas públicas para o desenvolvimento tecnológico e inovação no país, como também de prestar apoio à internacionalização de empresas de tecnologia nacional.

Apenas o faturamento bruto total com exportações apresentou aumento de 31% em 2021 em comparação com o ano anterior, passando de R$ 10,9 bilhões de reais para 14,3 bilhões. O crescimento exponencial registrado nos últimos períodos destaca ainda mais a capacidade e potencial do setor.

É fato que nosso sistema tributário está defasado. Vem desde a década de 1965, gera guerra fiscal, provoca conflitos de competência e acumula carga de impostos extremamente elevada. Uma verdadeira desordem.

É preciso mudar. Hoje, acredito que este ponto é a única certeza que todos os setores brasileiros compartilham no momento. Somos favoráveis à Reforma Tributária discutida entre os vários nichos da economia brasileira, com melhorias ao Sistema Tributário Nacional, feita com cuidado, responsabilidade e transparência.

No entanto, implementar um texto de reforma que trate igualmente os desiguais - por meio de alíquotas unificadas - ofende vários princípios do Direito e a suspensão de benefícios fiscais também assusta, uma vez que essas mesmas vantagens salvaram por diversas vezes setores econômicos fundamentais ao país. Essas são questões que certamente ampliarão, e muito, a judicialização ou o número de contenciosos administrativos no país.

É preciso lançar luz a esses setores, como o de tecnologia, que, infelizmente, têm passado despercebidos diante do "barulho" promovido por bancadas já consolidadas dentro do Congresso Nacional.

A tecnologia e inovação já provou muito explicitamente durante a pandemia sua relevância. O mundo já reconhece como fundamental esse setor que ainda não conquistou a visibilidade que deveria ter no Brasil. Os números provam isso.

*Mírian Lavocat é sócia-fundadora do Lavocat Advogados e especialista em Direito Tributário. Já foi membro do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf. É ainda economista e consultora da Comissão Especial de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal