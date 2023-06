O sexto dia

Edmar Araujo. Foto: Arquivo pessoal

A cultura judaico-cristã apresenta no livro do Gênesis a criação do mundo. Em cinco dias, o Deus aí apresentado criou o céu e a terra, a luz, o solo firme e os mares, a fauna e a flora e os astros do céu. Após este período, no sexto dia, como último ato de sua obra, ele resolveu criar o homem, mas daria a este atributo ímpar, não concedido aos demais seres.

Deus o formara à sua imagem e à sua semelhança.

O homem, segundo a narrativa, deveria povoar a terra e submetê-la, e ele assim o fez. Muitos séculos depois do registro na Torá, a tecnologia parece querer escrever uma espécie de novo começo da criação. Se não vai engendrar pessoas a partir de sua própria vontade, já faz, ao menos, a emulação de seres que assim sejam considerados. A inteligência artificial avançou ao ponto de não termos mais certeza se do outro lado da tela, inclusive em videoconferências, está alguém de verdade.

Ela pode, também, criar pessoas à sua imagem e à sua semelhança.

Há muito tempo, uma técnica chamada Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) nos obriga a autenticar acessos na rede. Noutras palavras, seres humanos são abordados por máquinas para provar que são pessoas reais e, principalmente, para provar que não são máquinas tentando enganar máquinas.

A Inteligência Artificial tem desafiado profissionais de vários ramos, como professores e editores, e coloca em debate a ética dos que creem e dos que não creem num ser capaz de criar tudo sem a necessidade do nada. O nível de criticidade do uso de ferramentas baseadas em IA é tão elevado que mais de mil especialistas assinaram uma carta pedindo que o desenvolvimento de novas soluções fosse suspenso por seis meses. A carta leva os nomes de enormes expoentes da tecnologia como Elon Musk, Steve Wozniak e Yuval Noah Harari.

Continua após a publicidade

As perguntas que muitos começam a se fazer saem da obviedade. Se a tecnologia, num passado não tão distante, ameaçava postos de trabalho, hoje ela poderia substituir pessoas em qualquer esfera. Imagine um aplicativo de mensagens que permita que uma pessoa converse por horas com outra sem se dar conta que o contato do outro lado é um robô. Enquanto isso, a pessoa real que deveria estar ali, dando atenção, está envolvida noutra tarefa.

Se no pentateuco, o Deus criador descansa no sétimo dia, a IA deixa claro que será possível fazer tudo enquanto se dorme.

Sim, éramos os deuses internautas e agora nos sentimos como que reduzidos a um niilismo pós-moderno.

As novas tecnologias da informação e comunicação são aliadas, mas recai sobre a Inteligência Artificial a desconfiança de que esta seja uma espécie de concorrente das mais pujantes no certame da existência.

Quem vai provar que humanos são humanos no mundo virtual? Os humanos ou as máquinas?

E que tipo de tecnologia vai combater o mau uso da Inteligência Artificial? Uma mais ou menos evoluída?

Estamos vivenciando o sexto dia da criação pelos deuses da tecnologia.

Continua após a publicidade

É hora de refletir.

*Edmar Araujo, jornalista e MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios