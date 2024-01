A França o chamou para restaurar a credibilidade da Quinta República, imersa em sucessivas crises. Quando se lhe implorou a missão de mobilizar os franceses em torno de políticas claramente definidas, De Gaulle escreveu: “O que os franceses de boa-fé estão esperando é, em suma, que a França hoje seja uma coisa diferente daquilo que é, ou seja, um país gravemente doente há um longo tempo, sem instituições, sem administração, sem diplomacia, sem hierarquia ... e totalmente vazio de homens de governo. Isto é uma coisa que nem eu nem ninguém seremos capazes de remediar em dois meses. É um empreendimento que requer esforço longo e árduo, e pelo menos uma geração”.

Essa regeneração moral é uma etapa imprescindível quando um país se encontra dividido por concepções antagônicas a respeito de seu futuro e tão radicais que não conseguem dialogar. Assim era a França em que os resistentes não conversavam com os adeptos de Vichy e algo análogo ocorre com o Brasil de nossos dias. Ira e intolerância de lado a lado. Com a agravante de que as redes sociais prodigalizam espasmos histéricos, deboche e ausência de qualquer limite ético.

Talvez De Gaulle possa nos inspirar. Nessa época, ele afirmou: “A França não é um país que começa; é um país que continua”. Possamos nós também dizer: “O Brasil não é um país que começa; é um país de continua”. Uma nação que pode aprender com o sofrimento de seus filhos e encetar um projeto de país novo, com instituições renovadas e com uma política depurada dos que se servem dela apenas para fins exclusivamente pessoais e que, muita vez, tangenciam o que é nitidamente escuso.