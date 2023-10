O STF passou a legislar! Será?

Ouvem-se com frequência, na mídia e nas redes sociais, críticas ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Corte tem, em diversas situações, legislado e, desta forma, invadido a competência privativa do Poder Legislativo. Sem paixões, posições ideológicas ou juízo de valores, eis uma pequena reflexão sobre a questão posta.

No Estado Democrático de Direito, o Poder que se origina do povo é dividido entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Efetivamente é prerrogativa do Poder Legislativo, composto por representantes eleitos pelo povo, estabelecer as normas que vão organizar o Estado e a vida em sociedade. Esse Poder ouve e se orienta pela voz das ruas.

Diferente é o caso do Poder Judiciário, composto por membros do povo investidos nos cargos de forma permanente, nos termos previstos na Constituição Federal, que não deve pautar suas decisões pelo clamor popular. E, no topo do Poder Judiciário, está o STF, cujo compromisso é ser o guardião da Constituição Federal. As decisões do Supremo agradam uns e desagradam outros, e assim sucessivamente. Mas isso não deve afetar a Corte, seu compromisso é com a Carta Federal. Meu entendimento é o de que o STF tem cumprido as suas funções.

O que ocorre é que há situações em que o Poder Legislativo não enfrenta determinadas situações, às quais a sociedade, no contexto da sua atual formatação, exige respostas. São temas espinhosos, divisores de opiniões, havendo muita passionalidade nas discussões e interesses de grupos organizados. São exemplos: o marco temporal, o casamento homoafetivo, a liberação de pequena quantidade de cannabis para consumo próprio, a descriminalização do aborto, e assim por diante. Alguns desses temas, há décadas, têm projetos de lei tramitando no parlamento, que, por sua vez, não decide.

Se de um lado não cabe ao Poder Judiciário legislar, por outro, a sociedade passa a cobrar respostas para essas situações. O STF, assim como todo o Poder Judiciário, quando provocado para dar uma resposta sobre o Direito, não pode deixar o cidadão à deriva. Essa provocação, no caso da Suprema Corte, pode ocorrer de diversas formas, como, por exemplo, ações ajuizadas por partidos políticos. Destaco, uma vez mais, que a instituição não age sem ser provocada.

Com essas breves considerações, entende-se que o STF não tem legislado, o que não é sua função, mas dito o Direito, quando provocado pelas pessoas e entes legitimados, nos termos da Constituição Federal. Haverá, sem dúvida, quem discorde da presente posição. Que bom! Sinal de que vivemos numa democracia e que podemos expressar livremente nossas opiniões.

*Tarso Fernando Xavier, advogado e sócio da Xavier Vasques Advogados Associados