O teatro dos absurdos

"Que tempos são esses em que temos que defender o óbvio?" é uma frase de Bertolt Brecht que se aplica muito aos recentes atentados à democracia brasileira.

A invasão dos Poderes e a quebra de patrimônio público orquestradas com o objetivo de rompimento democrático são práticas atentatórias ao Estado de Direito. Instrumentos democráticos, como a liberdade de manifestação, não podem ser usados contra o próprio sistema constitucional que os sustenta.

Assim como agressões verbais realizadas contra o advogado Cristiano Zanin devem ser objeto de repúdio imediato e veemente porque atentam contra a dignidade humana, a advocacia e a garantias fundamentais de toda a sociedade brasileira.

Agredir verbalmente um semelhante por si só não é legítimo. Muito menos em razão do exercício profissional. Menos ainda em virtude de o profissional estar no exercício do Direito de Defesa. A propósito, tais garantias são agora extensivas a esses que outrora queriam expurga-las do Estado Democrático de Direito.

Há muito se apregoa que a sanção dever ser a última saída do Direito. Parece que a democracia brasileira precisa valer-se deste instrumento diante do atual de estado de coisas absurdo que os tempos atuais demonstram. A situação limítrofe ao caos institucional faz ressoar a ideia que o pacifista alimenta o crocodilo por acreditar que será o último a ser devorado por ele - nas palavras de Winston Churchill.

A ordem democrática é inegociável e sua defesa intransigente é corolário dos mandamentos constitucionais. Contra a violência que se reaja com a força das leis. Tal dever é compartilhado por particulares e agentes públicos. Afinal, a democracia é direito e dever de todos. A esse respeito, vale a pena louvar as diversas iniciativas de desagravos das mais diversas organizações, incluindo a Ordem dos Advogados do Brasil, e do Grupo Prerrogativas de petição pública disponível em: https://www.peticao.online/desagravo_ao_advogado_cristiano_zanin_martins?fbclid=IwAR0Djqlb2xn_v14VlsbUcjx0uUoYWnWcMHZImrYJYukzWkXM2qCniMw0AC4&mibextid=Zxz2cZ

Nas palavras de Albert Einstein o "ideal político é a democracia, para que todo o homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado."

Salve a venerável Constituição da República Federativa do Brasil!

*Marcello Oliveira, presidente da Comissão de Prerrogativas da OABRJ. Diretor Tesoureiro da OABRJ. Advogado

*Thaís Marçal, presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OABRJ. Mestre pela UERJ. Advogada