O fenômeno do terrorismo é, para o mundo contemporâneo, uma grave ameaça, no plano internacional, seja no plano Interno dos Estados, e consequente para a vida e a tranquilidade dos povos.

Sua análise é complexa, porque tem várias faces que se distinguem, contudo não raro se retroalimentam. Uma é ordem política, que envolve um aspecto psicossocial, e obviamente se reflete numa problemática jurídica, interna e internacional.

Ou seja, o terrorismo é basicamente uma ação política, seja para abalar o poder político estabelecido, seja para levar à implantação de outra forma de poder, mormente com a substituição do quadro ou "classe" dirigente.

Sua razão de ser é de ordem psicológica, ou, aprofundando, de ordem psicossocial. Com efeito, o seu objetivo é - como a designação já sugere - instaurar o pavor na comunidade alvo, temor que naturalmente leva à busca de paz a preço alto, ou a qualquer preço.

O terrorismo internacional claramente visa a implantar no "inimigo" o temor, para que seu enfrentamento seja visto como uma tarefa custosa e, sobretudo, perigosa para a comunidade que o sofre. Exemplo típico é o 13 de setembro, em que aviões foram instrumento de agressão contra os norte-americanos empenhados numa repressão à expansão de um islamismo radical.

O terrorismo interno, embora também vise levar um Estado, seus dirigentes e mormente seu povo à visão referida e pelas mesmas consequências acima apontadas, deve, todavia, ser dividido em duas espécies. Seu fim pode ser abalar o poder estabelecido, convencê-lo que a paz só pode ser implantada por concessões em favor dos autores e seu grupo de aliados. Tipicamente, são os assassínios de dirigentes, as explosões de bombas, que largamente foram usadas pelo velho anarquismo e por grupos independentistas nas colônias de potências europeias, sobretudo logo após a Segunda Guerra mundial.

Este muito se aproxima da segunda espécie: a do terrorismo como primeira fase de uma "revolução" que pretende tomar o poder. Esta foi incorporada àquilo que se designou como "guerra revolucionária". Foi largamente empregada por grupos comunistas pelo mundo afora e no Brasil ocorreu na década de sessenta. Por exemplo, com a bomba no Recife, explodida no aeroporto em ... 19** que fez mortes de militares,e de civis que nada tinham a ver com a política nacional.

Obviamente esse fenômeno não pôde, nem pode ser ignorado pelo Estado, quer para assegurar a sua sobrevivência, quer para garantir a o seu povo. E não é.

No Brasil, há mais de meio século existe uma legislação sobre a segurança nacional que visa a repressão ao terrorismo, mormente como preliminar da guerrilha e, após, da guerra aberta.

Para acelerar o tratamento do assunto, Basta lembrar que a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1982 - a chamada Lei da Segurança Nacional - tinha normas tendo em vista a repressão de atos terroristas. Foi ela recentemente revogada pela Lei nº 14.197, de 1º de setembro de 2021. Esta acrescentou um novo Título ao Código Penal de 1941, título este intitulado "Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito".

Destaque-se nessa Lei o art. 359-T que dispõe:

"Não constitui crime previsto neste Título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais". (Sublinhei.)

Não aborda, portanto, senão indiretamente crimes que podem ser instrumento de terrorismo, mas para descaracterizá-los.

Entretanto, há lei especial e específica sobre o terrorismo.

Trata-se da Lei nº 13.260, de 16 de março de 1916. A ementa desta, na verdade, já demonstra a simpatia pelo terrorismo. Com efeito, nela se lê que regula o disposto no art. 5º, XLIII da Constituição Federal, "disciplinando o terrorismo" (sic) (Sublinhei). E mais adiante "reformulando o conceito de organização terrorista".

Vale brevemente examinar esta Lei.

Ela no art. 2º conceitua o que é terrorismo:

"O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social e generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública."

Note-se, e sublinhe-se, que assim estão excluídas do terrorismo ações políticas. Tal fato é paradoxal, porque, como todos avaliam, que a forma mais grave de terrorismo são as ações políticas que ferem o Estado e a ordem política que a Constituição consagra. Está nisto um originalidade do novo direito brasileiro, que toma posição oposta à legislação antiterrorista do mundo inteiro. Esta, em primeiro lugar, se preocupa com e visa a punir o terrorismo político.

Adiante, nesse mesmo artigo, vem um § 2º que completa o quadro. Diz ele:

"O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei".

Este preceito, de fato, libera os participantes de manifestações políticos de qualquer acusação de terrorismo. A restrição do objetivo nada vale porque toda e qualquer manifestação política pode ser facilmente enquadrada no objetivo de "defender direitos, garantias e liberdades constitucionais".

Ademais, cabe perguntar se pode qualquer "movimento" violar impunemente a Constituição, atentando, por exemplo, contra a liberdade de consciência, a de expressão do pensamento, o direito de propriedade, a segurança individual, etc.

O "velho" direito constitucional diria que não e a "velho" Tribunal constitucional fulminaria por inconstitucionalidade a licença ensejada pelas disposições acima referidas.

Cabe, enfim, mencionar uma dificuldade interpretativa. Que são, juridicamente falando, "movimentos"? São associações de fato? São instrumentos destas, sejam elas formais ou eventuais? Podem ser usados com a finalidade de violar a Constituição? De coagir os Poderes da República?

Para sabê-lo é preciso aguardar a exegese dos ilustres (novos) constitucionalistas e a jurisprudência do Pretório Excelso, que significará eventualmente a efetivação de uma "nova" Constituição. Uma Lei suprema não aprovada pelo poder constituinte originário, mas estabelecida pela prática reiterada e consagrada de desobedecer à Constituição, dita "cidadã" num momento de otimismo.

De qualquer forma, cabe uma tímida conclusão já indicada mais acima: Acentua-se a originalidade do "novo" direito brasileiro, em face da prática mundial.

Donde se seguem duas perguntas.

Uma:

Será condizente com a democracia essa originalidade?

E outra, ingênua:

O terrorismo é lícito no Brasil?

*Manoel Gonçalves Ferreira Filho, professor emérito de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP