O testamento como forma de dispor sobre a criação de conteúdo pela Inteligência Artificial após o falecimento

Renato S. Piccolomini de Azevedo e Marina de Castro Onetto. Foto: Divulgação

A regulamentação e o uso da Inteligência Artificial no mundo do entretenimento vêm agitando Holywood. A discussão sobre a utilização ou não da ferramenta foi, inclusive, motivo de greve entre atores, quando a categoria se mobilizou para reivindicar, dentre outros pontos, a normatização do uso desse tipo de tecnologia na indústria cinematográfica. O que irá se derivar disso e suas consequências são cenas a serem conferidas nos próximos capítulos, tendo a própria arte cuidado de apresentar as possibilidades catastróficas do uso da Inteligência Artificial, como visto em recente episódio da série Black Mirror.

Se até o momento a preocupação em relação aos direitos autorais, por exemplo, era limitada a regulamentar o uso de conteúdos produzidos com as partes envolvidas em vida, hoje, a apreensão recai nas infinitas e imprevisíveis possibilidades do que pode ser produzido após o falecimento de um indivíduo. Ferramentas como o deepfake, por sua vez, tem a possibilidade de adulterar imagens, áudio e vídeos, utilizando o rosto e vozes de artistas que já não estão mais por aqui.

Diante das incertezas que cercam a matéria, a popstar Madonna limitou o uso de sua imagem após sua morte, vedando a utilização de hologramas e Inteligência Artificial para recriá-la após seu falecimento. Aqui no Brasil, uma campanha recente da Volkswagen fez uso tecnologia da AI (sigla em inglês para Inteligência artificial) para, com impressionante grau de realismo, criar um dueto atual entre a cantora Elis Regina (falecida em 1982) e sua filha, também cantora, Maria Rita. A relação entre os tempos passados e o moderno, ilustrou de forma bastante clara que "o novo sempre vem", como cantado na célebre música de Belchior.

No País, na mesma intensidade que a campanha se espalhou e emocionou, também provocou reações contrárias e preocupadas com os limites do uso da tecnologia.

Como forma de limitar ou até mesmo instruir o uso de tecnologias como a mencionada deepfake e muitas outras que estão por vir, a utilização de manifestações de última vontade podem se mostrar bastante eficazes ou mesmo necessárias, como no caso de Madonna.

Por meio de um testamento, seria possível vedar o uso de imagens, sons e/ou conteúdos fabricados com a utilização Inteligência Artificial ou proibir a criação de novos conteúdos para um fim específico não aprovado previamente. Por exemplo, a não criação de conteúdos políticos para artistas e pessoas que não queiram sua imagem vinculada a determinado partido, causa e/ou candidato, podendo a vedação se estender às mais variadas situações, como a do vídeo circulado nas redes de Sílvio Santos apresentando o Jornal Nacional na emissora concorrente.

O testamento, que tem grande utilidade para o planejamento e organização patrimonial, também comporta outras disposições de última vontade, como a nomeação de tutores aos filhos menores, instituição de responsável por redes sociais, senhas e outras providências relacionadas à herança digital.

Assim, admissível pensar no uso do instrumento jurídico para atribuir um responsável por decidir o que poderá ser produzido pelas ferramentas de Inteligência Artificial, bem como quem serão os destinatários dos proveitos econômicos que resultem do conteúdo criado após morte.

O ator Robin Williams, por meio de seu testamento, instituiu cláusula que não permite a exploração de sua imagem por meio de hologramas por 25 anos após seu falecimento. Outro exemplo de como o testamento pode abarcar as mais diversas disposições em relação ao tema, além daquelas mais comuns a esse tipo de instrumento.

Importante lembrar que a utilização da AI não está regulamentada ainda no Brasil e tramita no Senado Federal a Proposta de Lei nº 21/2020, denominado "Marco Legal a Inteligência Artificial". A necessidade de legislação é um fato, no entanto, pouco se sabe sobre o que poderá resultar dos novos tipos de tecnologia e, principalmente de suas aplicações, o que demanda uma constante revisão e atualização do que for aprovado pelo Legislativo.

O debate sobre a aplicação da Inteligência Artificial é urgente, ainda mais quando se trata da necessidade de discutir em vida o que poderá ser ou não feito após a morte. Com a transparência e o entendimento do que cada um permitiria que fosse realizado, e com planejamento, por meio de um instrumento bastante acessível como o testamento, é permitido deixar de forma clara aos herdeiros e terceiros as diretrizes desejadas e os rumos a seguir.

Apesar das muitas ilações, é incerto se Elis imaginou ou gostaria de ter sua imagem vinculada a determinada montadora ou carro. Madonna, que teve a chance de fazer seu testamento, provavelmente não passará pela mesma questão.

Novas tecnologias são criadas, o mundo se altera e as mudanças atingem também os testamentos, que podem ser alterados a qualquer tempo em vida pelo testador, adaptando-se às novas realidades na medida em que essas vão surgindo e nos surpreendendo, na tentativa de afastar dúvidas ou discussões futuras, com a finalidade de preservar a vontade do testador.

*Renato S. Piccolomini de Azevedo e Marina de Castro Onetto, advogados no Azevedo & Camargo Lima Sociedade de Advogados, na área de Direito de Família e Sucessões