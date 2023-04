O verdadeiro preço do empréstimo consignado

Fábio Souza e Eric Barros. Fotos: Divulgação

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou, na terça-feira (28/03), o novo teto de juros para a concessão de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS, fixando-o em 1,97%.

A decisão veio após a polêmica criada em medida anterior do CNPS, que, em 13 de março, reduziu o limite da taxa de juros de 2,14% para 1,70%. A determinação, à época, foi mal recebida pelo mercado, acarretando uma severa redução da oferta de crédito, em razão da interrupção dessa operação por diversos bancos, inclusive a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

Construída após negociações com o setor bancário, a decisão desta semana cumpre o objetivo de reduzir os juros em relação aos praticados no início de 2023, mas mantém as taxas em patamar ainda atrativo para as instituições financeiras.

Porém, para os aposentados e pensionistas, qual o impacto financeiro dessas alterações da taxa de juros? É possível considerar o crédito consignado uma alternativa "barata" de acesso a crédito? Evidentemente, quando comparado a alternativas, a taxa do consignado parece atrativa. Basta considerar que, de acordo com dados do Banco Central, relativos a janeiro deste ano, o crédito rotativo dos cartões cobra juros de 14,5% ao mês, em média, enquanto os juros do cheque especial podem chegar a 10,12% ao mês.

Isso não significa, contudo, que as taxas do consignado são verdadeiramente convidativas. Aliás, em um cenário econômico com a taxa básica de juros da economia (SELIC) de 13,75% ao ano ou 1,079 ao mês, é impossível existir um crédito realmente barato.

Para demonstrar o verdadeiro preço do consignado, simulamos um empréstimo de R$ 10.000,00, para ser pago no período de três anos, e comparamos o resultado com as três taxas de juros adotadas pela CNPS nas últimas semanas.

Com a taxa anterior às mudanças, de 2,14% ao mês, o aposentado teria que pagar 36 parcelas de R$ 595,31. No final do contrato, desembolsaria R$ 21.431,40.

Caso o empréstimo fosse contratado com juros de 1,70%, como estipulava a decisão rejeitada pelos bancos, as parcelas seriam de R$ 509,62, correspondendo a um custo final de R$ 18.346,54.

Já com a taxa de juros fixada na última terça-feira, de 1,97%, o empréstimo seria quitado após 36 parcelas de R$ 560,66, com um custo final de R$ 20.183,99.

Em todas as alternativas, mesmo com a utilização de uma das modalidades de crédito com menor taxa de juros, o aposentado pagaria valores muito próximos ao dobro do que tomou emprestado.

O custo alto dos empréstimos deve ser um dado fundamental na decisão de se contratar um empréstimo. Nessa avaliação, é necessário verificar se o uso do dinheiro compensa um aumento de aproximadamente 100% da dívida no período de 36 meses. Em alguns casos, contrair o empréstimo pode ser uma boa alternativa, como, por exemplo, para quitar uma dívida com juros ainda mais elevados ou, até mesmo, para aproveitar uma oportunidade de negócio.

Mas, caso o aposentado não encontre um motivo verdadeiramente importante para contrair o empréstimo, a medida de maior inteligência financeira é realizar seu planejamento financeiro, encontrando formas de reduzir despesas e aumentar receitas, sem a necessidade de se submeter a juros ainda tão elevados.

*Fábio Souza, juiz federal, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto Connect de Direito Social (ICDS)

*Eric Barros, economista e professor do Instituto Connect de Direito Social (ICDS)