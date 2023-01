OAB cobra de Alexandre 'previsão de prazo' sobre pedidos de liberdade de golpistas

FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

A seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou ao ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira, 17, um pedido de informações sobre os processos de presos durante os atos golpistas do dia 8.

A entidade pede a identificação de processos, questiona qual o procedimento para obtenção de acesso aos autos e pergunta se há previsão de prazo para análise dos pedidos de liberdade feitos em nome dos presos pela ofensiva bolsonarista

A OAB-DF diz ter recebido requerimentos, ligações e e-mails de advogados com dúvidas 'basilares', por exemplo, sobre como obter acesso às atas das audiências de custódia dos presosnpor atos antidemocráticos.

A Justiça montou um mutirão para realizar as audiências de custódia das mais de 1,2 mil pessoas presas após a invasão e depredação de parte das dependências do Supremo, Planalto e Congresso.

Desde a última quinta, os detidos são ouvidos diante do Tribunal de Justiça do DF e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os Ministérios Públicos já requereram a conversão, em preventiva, das prisões de mais de 800 presos. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir sobre as solicitações.